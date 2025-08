Ο Πρόεδρος της Ferrari και εγγονός του Τζιάνι Ανιέλι, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την παρουσία της Scuderia στο δεύτερο μισό της φετινής σεζόν.

Μετά από τα 13 Grand Prix της σεζόν σε σύνολο 24, η Scuderia Ferrari βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας των κατασκευαστών της Formula 1. Δεν έχει συγκεντρώσει όμως ούτε τους μισούς βαθμούς από την πρωτοπόρο McLaren: 248 έναντι 516.

Το σημαντικότερο, η ιταλική ομάδα δεν έχει κερδίσει σε κανένα φετινό Grand Prix, πέρα από τη νίκη του Λούις Χάμιλτον στο Σπριντ της Κίνας. Το Grand Prix Ουγγαρίας, τελευταίο πριν το καλοκαιρινό διάλειμμα, παρακολουθεί από το γκαράζ της Scuderia ο Τζον Έλκαν. Η παρουσία του Πρόεδρου της Ferrari και εγγονού του Τζιάνι Ανιέλι, δεν είναι μία μορφή πίεσης αλλά περισσότερη μία... ψήφος εμπιστοσύνης προς τα μέλη της ομάδας. Εξάλλου πριν λίγες ημέρες ανακοινώθηκε η επέκταση της συνεργασίας με τον Φρεντ Βασέρ.

