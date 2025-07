Ο Γάλλος θα παραμείνει στο «τιμόνι» της Scuderia για τα επόμενα χρόνια βάζοντας την υπογραφή του σε νέο πολυετές συμβόλαιο.

Η Scuderia Ferrari ανακοίνωσε επίσημα την πολυετή ανανέωση συμβολαίου του Φρεντ Βασέρ, ο οποίος θα συνεχίσει να ηγείται της ομάδας ως επικεφαλής για τις επόμενες σεζόν της Formula 1.

Το μέλλον του Γάλλου είχε βρεθεί το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο έντονων φημών, με ιταλικά δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για πιθανή αποπομπή του. Ο λόγος ήταν το κακό ξεκίνημα στο 2025, με ορισμένες πηγές να κάνουν λόγο για συζητήσεις με τον Κρίστιαν Χόρνερ. Ωστόσο, αυτές οι αναφορές διαψεύστηκαν κατηγορηματικά από τη Ferrari, ενώ και ο ίδιος ο Βασέρ τις χαρακτήρισε «απαράδεκτες και ανακριβείς».

Στην ανακοίνωσή της για το νέο συμβόλαιο του Βασέρ, η Ferrari ανέφερε:

«Η ικανότητά του να ηγείται υπό πίεση, να αγκαλιάζει την καινοτομία και να κυνηγά συνεχώς την απόδοση ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τις αξίες και τις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες της Ferrari. Υπό την ηγεσία του Φρεντ, η Scuderia Ferrari HP είναι ενωμένη, συγκεντρωμένη και αφοσιωμένη στη συνεχή πρόοδο. Η εμπιστοσύνη που του δείχνουμε αντικατοπτρίζει τη βεβαιότητά μας για τη στρατηγική κατεύθυνση της ομάδας και ενισχύει τη συλλογική μας αποφασιστικότητα να προσφέρουμε τα αποτελέσματα που περιμένουν και αξίζουν οι φίλαθλοί μας, οι οδηγοί μας και όλα τα μέλη της ομάδας».

Προς ώρας δεν έχει γίνει γνωστή η διάρκεια του νέου συμβολαίου του Βασέρ. Με δεδομένο πως πρόκειται για πολυετή ανανέωση, η συνηθισμένη τακτική των τελευταίων ετών στην F1 είναι συμβόλαια 2+1 χρόνων.

Ο Βασέρ είχε δεχθεί τη δημόσια στήριξη των οδηγών της ομάδας Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ, όταν τα σενάρια περί αποχώρησής του είχαν κορυφωθεί.

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Ο Φρεντ είναι ο άνθρωπος που μπορεί να μας οδηγήσει στην κορυφή. Είναι ο βασικός λόγος που βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα».

Ανάλογη στήριξη είχε εκφράσει και ο Σαρλ Λεκλέρ, δηλώνοντας την πλήρη εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Γάλλου.

