Μία ευχάριστη έκπληξη επεφύλασσε στους φίλους της η κορεατική μάρκα, η οποία επιβεβαίωσε πως δεν θα αποχωρήσει από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ.

Η Hyundai Motorsport επιβεβαίωσε επίσημα ότι θα συνεχίσει την πλήρη εργοστασιακή της εμπλοκή στο WRC και για το 2026. Έτσι έβαλε τέλος στις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και μήνες για πιθανή αποχώρησή της από τη διοργάνωση.

Από την επόμενη χρονιά η Hyundai θα πάρει μέρος στην κατηγορία Hypercar του WEC μέσω της θυγατρικής της Genesis. Το νέο αυτό αγωνιστικό πρόγραμμα και η εμπλοκή όλων των μεγάλων στελεχών που βρίσκονται στην ομάδα του WRC έθεσε υπό αμφισβήτηση το μέλλον των Κορεατών στους αγώνες ράλλυ κορυφαίου επιπέδου.

Η ανακοίνωση ήρθε λίγο πριν από την έναρξη του Ράλλυ Φινλανδίας, με τον επικεφαλής της Hyundai Motorsport, Σιρίλ Αμπιτεμπούλ, να δηλώνει:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε ότι η Hyundai Motorsport θα συνεχίσει τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι της FIA και το 2026. Αυτή η απόφαση αντικατοπτρίζει τη δυναμική που έχουμε αναπτύξει στους πρόσφατους αγώνες, καθώς και τη ρυθμιστική υποστήριξη από τη FIA, η οποία μας επιτρέπει να εξελίξουμε περαιτέρω το Rally1 αυτοκίνητό μας και να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί στο υψηλότερο επίπεδο. Αυτή η επιπλέον σεζόν μάς προσφέρει επίσης τον απαιτούμενο χρόνο για να διαμορφώσουμε με μεγαλύτερη σιγουριά το μέλλον της Hyundai Motorsport».

