Ήσυχος θα κοιμάται από εδώ και πέρα ο Βρετανός οδηγός σύμφωνα με το αφεντικό του στη Mercedes, Τότο Βολφ, κάτι που υποδεικνύει ότι «μαγειρεύεται» νέο συμβόλαιο συνεργασίας.

Παρότι υπήρξαν φήμες για το μέλλον του Τζορτζ Ράσελ, ειδικά μετά τις αποκαλύψεις για νέες επαφές της Mercedes με τον Μαξ Φερστάπεν, ο Τότο Βολφ ξεκαθάρισε λίγο πριν το GP Βελγίου ότι προτεραιότητά του είναι να διατηρήσει το υπάρχον οδηγικό δίδυμο, με τον Ράσελ να παραμένει στο πλευρό του Κίμι Αντονέλι.

Ο Φερστάπεν, πάντως, αναμένεται να παραμείνει στη Red Bull Racing και το 2026, καθώς η θέση του στις τρεις πρώτες θέσης της βαθμολογίας του πρωταθλήματος εξασφαλίζει πως η ρήτρα αποδέσμευσης δεν ενεργοποιείται κατά τη θερινή διακοπή.

