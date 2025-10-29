Ο Ιταλός πιστεύει πως θα μπορούσε να εξελιχθεί διαφορετικά ο αγώνας του αν η γερμανική ομάδα δεν ενέδιδε στα «θέλω» του Τζορτζ Ράσελ.

Στο Grand Prix Μεξικού της Formula 1 ο Κίμι Αντονέλι κατάφερε να κερδίσει τον Τζορτζ Ράσελ, όμως δεν έμεινε χαρούμενος με την 6η θέση. Ο Ιταλός μετά το τέλος του αγώνα άφησε αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο η Mercedes χειρίστηκε τα team orders.

Ουσιαστικά, ο Αντονέλι θεωρεί πως η στρατηγική κόστισε στην ομάδα του Μπράκλεϊ ένα καλύτερο αποτέλεσμα.

Τι συνέβη ανάμεσα στους οδηγούς της Mercedes

Κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Autódromo Hermanos Rodríguez, ο Τζορτζ Ράσελ βρισκόταν στην πέμπτη θέση, πίσω από τον Αντονέλι, με τον Όσκαρ Πιάστρι της

McLaren να πιέζει ασφυκτικά.

Ο Ράσελ πίστευε πως είχε ρυθμό για να φτάσει τον 4ο σε εκείνο το σημείο Όλιβερ Μπέρμαν της Haas και όταν από το pit-wall του ζητήθηκε να ρίξει ρυθμό για να ψύξει φρένα και ελαστικά, αντέδρασε έντονα στο ραδιόφωνο. Τελικά, η Mercedes ικανοποίησε το αίτημά του και έδωσε εντολή στον Αντονέλι να τον αφήσει να περάσει, ώστε να κυνηγήσει τον συμπατριώτη του. Αυτό όμως δεν το κατάφερε κι έτσι μέχρι το τέλος του αγώνα τους προσπέρασε ο Πιάστρι και ο Ράσελ επέστρεψε τη θέση στον teammate του.

Το παράπονο του Αντονέλι

Μετά τον αγώνα, ο νεαρός Ιταλός αποκάλυψε ότι δεν γνώριζε τις συζητήσεις του Ράσελ με την ομάδα και πως η εντολή αλλαγής θέσεων τον ξάφνιασε.

«Δεν ήξερα ότι το ζητούσε στον ασύρματο. Έλαβα απλώς την οδηγία από την ομάδα να γίνει η αλλαγή θέσης στη στροφή 4, κάτι που με αιφνιδίασε λίγο. Παρ’ όλα αυτά, σέβομαι την απόφαση. Θα ήθελα, όμως, να καταλάβω τον λόγο πίσω από αυτή την επιλογή ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σωστά και να επικεντρωθούμε στη Βραζιλία», είπε.

Ο Αντονέλι εξήγησε πως μετά την αλλαγή θέσης, βρέθηκε εκτεθειμένος απέναντι στον Πιάστρι, ο οποίος πλησίαζε με ταχύτερο ρυθμό: «Έπρεπε να κόψω ρυθμό και να αφήσω τον Τζορτζ να περάσει, αλλά ο Πιάστρι ήταν ήδη πολύ κοντά. Με το που τον άφησα, βρέθηκα αμέσως να αμύνομαι. Δεν ήταν ιδανικό, γιατί μας έβαλε σε πιο δύσκολη θέση στρατηγικά. Ήμουν λίγο αγχωμένος, γιατί η διαφορά ανάμεσά τους ήταν ελάχιστη, αλλά έτσι είναι οι αγώνες. Τώρα κοιτάμε τον επόμενο».