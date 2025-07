Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής δεν έχει κανέναν τρόπο να «σπάσει» το συμβόλαιό του με την αυστριακή ομάδα για την επόμενη σεζόν.

Μετά το Grand Prix Βελγίου, είναι πλέον δεδομένο πως ο Μαξ Φερστάπεν θα παραμείνει στην πρώτη τριάδα του παγκοσμίου πρωταθλήματος κατά τη θερινή διακοπή της Formula 1.

Μετά το τριήμερο στο Σπα, ο Ολλανδός πρωταθλητής έχει συγκεντρώσει 185 βαθμούς, έναντι 157 του Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος βρίσκεται στην τέταρτη θέση, ύστερα από μία απογοητευτική εμφάνιση της Mercedes. Με μόνο 25 βαθμούς διαθέσιμους πριν από τη διακοπή, ο Φερστάπεν έχει μαθηματικά εξασφαλίσει την τρίτη θέση, ό,τι κι αν συμβεί στην Ουγγαρία.

Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με τη πολύκροτη ρήτρα απόδοσης στο συμβόλαιο του Φερστάπεν με τη Red Bull Racing, που τυπικά διαρκεί μέχρι το τέλος του 2028. Σύμφωνα με πληροφορίες του motorsport.com, η ρήτρα επιτρέπει στον Φερστάπεν να αποχωρήσει από την αυστριακή ομάδα αν δεν βρίσκεται στην πρώτη τριάδα της βαθμολογίας στο μέσο της σεζόν.

Ωστόσο, μετά τα αποτελέσματα στο Σπα, το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της ρήτρας για το 2026 αποκλείστηκε οριστικά.

It’s 𝙍𝙖𝙘𝙚 𝙒𝙚𝙚𝙠 AGAIN!!! 🤩 pic.twitter.com/IgyFaZUkGX

Θεωρητικά, μια αποχώρηση μπορεί πάντα να προκύψει με εξαγορά συμβολαίου. Παρ' όλα αυτά, η ολλανδική εφημερίδα De Telegraaf αναφέρει ότι αυτό το ενδεχόμενο δεν εξετάζεται, καθώς ο Φερστάπεν δεν σκοπεύει να αποχωρήσει από τη Red Bull, ανεξαρτήτως της ρήτρας. Η απόφαση του Ολλανδού συνάδει και με τα τελευταία μηνύματα από το paddock. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι αισθάνεται άνετα στην ομάδα, παρά το γεγονός ότι η απόδοση του μονοθεσίου RB21 φέτος δεν τον ικανοποιεί.

Στο περιθώριο του Grand Prix Βελγίου, ο επικεφαλής της Mercedes Τότο Βολφ ξεκαθάρισε πως η προτεραιότητά του είναι οι νυν οδηγοί της ομάδας, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια για ενδεχόμενη αλλαγή στη σύνθεση του 2025:

«Η απόλυτη προτεραιότητά μου είναι οι οδηγοί που έχουμε ήδη. Υπάρχει 90% με 95% πιθανότητα να συνεχίσουμε με τους ίδιους και το 2026», είπε.

Eyes onto the next Race 🦁#F1 || #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/Zrk80GgXkX