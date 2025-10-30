Ο Ολλανδός για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό δεν κατάφερε να μειώσει τη διαφορά από άμεσο ανταγωνιστή του στη μάχη του τίτλου της Formula 1.

Ο Μαξ Φερστάπεν παραδέχθηκε ότι οι ελπίδες του για τη διατήρηση του τίτλου της Formula 1 δέχθηκαν πλήγμα μετά το Grand Prix του Μεξικού. Ο Ολλανδός ξεκίνησε 5ος στο Autódromo Hermanos Rodríguez, καταφέρνοντας να τερματίσει στην 3η θέση, δύο θέσεις πίσω από τον Λάντο Νόρις, ο οποίος πήρε τη νίκη και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Φερστάπεν βρέθηκε κοντά στο να περάσει τον Σαρλ Λεκλέρ για τη 2η θέση, όμως η εμφάνιση του Virtual Safety Car στους τελευταίους γύρους ανέκοψε την προσπάθειά του, αφήνοντάς τον πίσω από τη Ferrari.

Μία διαφορετική πραγματικότητα

Μία εβδομάδα νωρίτερα, στο Όστιν, ο Φερστάπεν είχε επικρατήσει με πειστικό τρόπο, γεγονός που έκανε πολλούς να πιστέψουν ότι ο πρωταθλητής της Red Bull επανέρχεται δυναμικά στη μάχη του τίτλου. Όμως ο ίδιος είχε προειδοποιήσει ήδη τότε ότι για να κατακτήσει το πρωτάθλημα, «κάθε αγώνας πρέπει να είναι τέλειος», κάτι που, όπως παραδέχτηκε, δεν συνέβη στο Μεξικό.

«Έχασα δέκα βαθμούς από τον Λάντο, αν το δούμε έτσι. Το είχα πει πριν το Σαββατοκύριακο: όλα πρέπει να πάνε τέλεια για να κερδίσουμε. Και αυτό το Σαββατοκύριακο δεν πήγε τέλεια. Οπότε, αυτή είναι η απάντηση μου», ανέφερε μετά το τέλος του αγώνα.

Η RB21 έχει ακόμη κάποιες αδυναμίες

Παρά τις αναβαθμίσεις που ενίσχυσαν τη Red Bull RB21, το Μεξικό έδειξε πως η ομάδα δεν διαθέτει το ταχύτερο μονοθέσιο σε όλες τις συνθήκες.

«Νομίζω πως θα είναι δύσκολα από εδώ και πέρα. Ας δούμε όμως τι μπορούμε να κάνουμε στους επόμενους αγώνες. Ελπίζω φυσικά να μην ξαναζήσουμε ένα τριήμερο σαν αυτό, αλλά δείχνει ότι δεν είμαστε γρήγοροι σε κάθε περίπτωση. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα», πρόσθεσε.