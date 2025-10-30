Σαν Σήμερα: Ο Σένα κατακτά τον παρθενικό του τίτλο στην F1 (vid)

Το πάθος για τους αγώνες ταχύτητας και τη Formula 1 είναι διαχρονικό και έχει κατακτήσει τις καρδιές εκατομμύρια ανθρώπων. Κορυφαίοι οδηγοί στους δύο και τους τέσσερις τροχούς, έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Κάθε ημέρα του έτους έχει και από κάτι να μας διηγηθεί.

Σήμερα θα μάθουμε πώς ο θρύλος της Formula 1, Άιρτον Σένα, κατέκτησε το πρώτο του πρωτάθλημα, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να ταξιδεύει επίσης σε Μεξικό και Ινδία. Στο MotoGP, θα μάθουμε για ακόμη έναν αγώνα που έγινε στη Μαλαισία.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 30 Οκτωβρίου, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1906, γεννήθηκε ο πρώτος παγκόσμιος πρωταθλητής της F1, Τζουζέπε Φαρίνα. Ο Ιταλός επικράτησε του teammate του στην Alfa Romeo, Χουάν Μανουέλ Φάντζιο, και πήρε τον τίτλο το 1950. Συνολικά κέρδισε 5 αγώνες – τέσσερις με την Alfa Romeo και έναν με τη Ferrari. Δυστυχώς έχασε τη ζωή του στις 30 Ιουνίου του 1966, σε ένα αυτοκινητικό δυστύχημα. Ταξίδευε με το αυτοκίνητό του προς τη Γαλλία και την πόλη του Ρεμ, ώστε να παρακολουθήσει το Γαλλικό Grand Prix.

Σαν σήμερα το 1988, ο αείμνηστος Άιρτον Σένα έκανε (άλλη) μια επίδειξη της μαγικής οδηγικής του ευφυΐας, κερδίζοντας το Grand Prix Ιαπωνίας. Η εκκίνησή του ήταν πολύ κακή και, ως εκ τούτου, έπεσε στη 14η θέση. Μέχρι τα μέσα του αγώνα κατάφερε να αναρριχηθεί στις πρώτες θέσεις και, στον γύρο 27 από τους 51, προσπέρασε και τον Αλέν Προστ για την πρωτοπορία. Έκτοτε δεν απειλήθηκε και πήρε μια ιστορική νίκη και, μαζί με αυτήν, το πρώτο του παγκόσμιο πρωτάθλημα στην F1.

Σαν σήμερα το 2011, πραγματοποιήθηκε το πρώτο Grand Prix Ινδίας στην ιστορία της F1. Ο αγώνας έλαβε χώρα στην πίστα του Μπουντ και με τον Σεμπάστιαν Φέτελ να κάνει επίδειξη δύναμης σε όλο το αγωνιστικό τριήμερο. Ο Γερμανός της Red Bull Racing κατέκτησε την pole position, έκανε τον ταχύτερο γύρο στον αγώνα, ήταν επικεφαλής σε όλους τους 60 γύρους του και πήρε τη νίκη. Έτσι, εξασφάλισε το πρώτο Grand Chelem της καριέρας του. Το βάθρο συμπληρώθηκε από τον Τζένσον Μπάτον της McLaren και τον Φερνάντο Αλόνσο της Ferrari.

Σαν σήμερα το 2016, ο Λιούις Χάμιλτον έπρεπε να κερδίσει το Grand Prix Μεξικού για να μείνει ζωντανός στη μάχη του τίτλου και το κατάφερε έχοντας εκκινήσει από την pole position. Για κακή του τύχη, ο Νίκο Ρόσμπεργκ με την έτερη Mercedes τερμάτισε δεύτερος. Για το τρίτο σκαλί του βάθρου υπήρξε μια τρομερή μάχη εντός κι εκτός πίστας ανάμεσα στους οδηγούς της Red Bull Racing, Ντάνιελ Ρικάρντο, Μαξ Φερστάπεν και τον Σεμπάστιαν Φέτελ της Ferrari. Οι δύο τελευταίοι ενεπλάκησαν σε μια κοκκορομαχία που είχε ως αποτέλεσμα την τιμωρία τους μετά το πέσιμο της καρό σημαίας. Έτσι η 3η θέση κατέληξε στον Αυστραλό.

Σαν σήμερα το 2016, ο Αντρέα Ντοβιτσιόζο κέρδισε με εμφατικό τρόπο το Grand Prix Μαλαισίας για το MotoGP. Έχοντας εκκινήσει από την pole position, ο Ιταλός αναβάτης της Ducati έκανε και τον ταχύτερο γύρο του αγώνα. Στις άλλες δύο θέσεις του βάθρου τερμάτισαν οι Βαλεντίνο Ρόσι και Χόρχε Λορένθο, με τις δύο εργοστασιακές Yamaha.

Σαν σήμερα το 2022, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Μεξικού. Παρά την απειλή της Mercedes, o Μαξ Φερστάπεν εκμεταλλεύτηκε την ταχύτητα του μονοθεσίου του και τη στρατηγική της ομάδας του και πήρε ακόμη μία νίκη στη σεζόν. Ο Ολλανδός άφησε πίσω του τον Λιούις Χάμιλτον, ενώ ο Σέρχιο Πέρεζ ανέβηκε στο βάθρο μπροστά στους συμπατριώτες του.

Φωτογραφίες: McLaren