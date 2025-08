Ομάδες και οδηγοί ετοιμάζονται για τον 14ο σταθμό της Formula 1 στο 2025, ο οποίος δεν είναι άλλος από το Χανγκάρορινγκ της Βουδαπέστης.

Για μία ακόμη εβδομάδα η δράση στον κόσμο της Formula 1 συνεχίζεται με κεκτημένη ταχύτητα. Επόμενος αγώνας είναι το Grand Prix Ουγγαρίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 1-3 Αυγούστου.

Πρόκειται για τον 14ο αγώνα του 2025 και τον τελευταίο πριν την καλοκαιρινή διακοπή. Έπειτα από τον αγώνα στο Σπα άλλο ένα συναρπαστικό Grand Prix μας περιμένει να το απολαύσουμε.

The twists and turns of the Hungaroring 😍 #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/4Spzp04HFm

Ο Όσκαρ Πιάστρι έχει κερδίσει 6 από τους 13 φετινούς αγώνες και προηγείται με διαφορά 16 βαθμών από τον Λάντο Νόρις στη μάχη του πρωταθλήματος. Η σύγκρουση για τον τίτλο προβλέπεται συναρπαστική μέχρι και τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, τον Δεκέμβριο, στο Άμπου Ντάμπι. Ο Αυστραλός είχε κατακτήσει πέρυσι την πρώτη νίκη της καριέρας του στη Formula 1, στην πίστα του Ουγγαρόρινγκ.

Την ίδια στιγμή, στη Scuderia Ferrari επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία. Οι τελευταίες αναβαθμίσεις φαίνεται να έχουν βελτιώσει σημαντικά το μονοθέσιο, ενώ το τεχνικό προφίλ του Χανγκάρορινγκ, με την απουσία μεγάλων ευθειών, ίσως αποδειχθεί ευνοϊκό για την SF25. Μένει να φανεί αν η απόδοση της Ferrari θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

A shoutout to our incredible fans in Hungary 🇭🇺



See you soon! 👋#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/rjlkBpcTHm