Ο Κρίστιαν Χόρνερ μπαίνει για τα καλά στο «κάδρο» για την ηγεσία της ομάδας Formula 1 της Aston Martin στη θέση του Άντι Κάουελ.

Σαν να μην έφτανε ο… σεισμός που προκλήθηκε στον κόσμο της Formula 1 με το διπλό αποκλεισμό της McLaren στο Λας Βέγκας, μια νέα φήμη φέρνει… μετασεισμικές δονήσεις. Η Aston Martin φαίνεται πως ετοιμάζει μια μεγάλη ανακατάταξη στην κορυφή της ομάδας της, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Τζον Νομπλ από το The Race, ο Κρίστιαν Χόρνερ είναι ένας από τους βασικούς υποψηφίους για να αναλάβει τη θέση του team principal.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο νυν επικεφαλής της ομάδας Άντι Κάουελ αναμένεται να μετακινηθεί σε έναν νέο ρόλο εντός του οργανισμού, με επίκεντρο το πρόγραμμα κινητήρων – ένα κρίσιμο κομμάτι για την Aston Martin, καθώς εισέρχεται στη νέα εποχή συνεργασίας με τη Honda από το 2026.

Ο Νιούι «φέρνει» τον Χόρνερ

Η αλλαγή σχετίζεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και με τις διαφοροποιήσεις στη φιλοσοφία λειτουργίας που φέρνει μαζί του ο Άντριαν Νιούι, ο οποίος έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τη δομή και την οργάνωση της ομάδας και φαίνεται ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές με τον Κάουελ. Ο Νιούι λοιπόν εμμέσως -και πιθανότατα χωρίς καν να το επιθυμεί- γίνεται αυτός που ανοίγει την πόρτα της Aston Martin στον Χόρνερ.

Σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, ο Λόρενς Στρολ εξετάζει τρεις «βαριές» λύσεις για τη διαδοχή: τον Κρίστιαν Χόρνερ, τον πρώην CEO της McLaren Αντρέας Σάιντλ, και τον Ματία Μπινότο, σήμερα COO της Audi F1. Πρόκειται για τρία εντελώς διαφορετικά προφίλ, αλλά όλα με αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση κορυφαίων οργανισμών στη Formula 1.

These Vegas night snaps. 🤩#LasVegasGP pic.twitter.com/HuNbF8iL0U — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) November 23, 2025

Η πιθανότητα επιστροφής του Χόρνερ στη F1 μετά την αποχώρησή του από τη Red Bull αποτελεί ίσως το πιο ηχηρό σενάριο. Με πάνω από μια δεκαετία πρωταθλητισμού, ο Βρετανός θεωρείται ένας από τους πιο αποτελεσματικούς διαχειριστές ανθρώπινων πόρων, πολιτικών ισορροπιών και τεχνικών δομών στα paddock. Δεν είναι τυχαίο ότι η Aston Martin τον έχει στο ραντάρ της σε μια περίοδο όπου θέλει να εξελιχθεί σε ομάδα πρωταγωνιστικού επιπέδου.

Προς το παρόν, καμία απόφαση δεν έχει παρθεί. Όμως, όπως αποκαλύπτει το The Race, η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και η επιλογή του Στρολ θα μπορούσε να καθορίσει τη δυναμική της Aston Martin στη νέα εποχή των κανονισμών.