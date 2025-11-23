Η McLaren πάει να «βάλει τα χέρια της και να βγάλει τα μάτια της»

Όταν η γραμμή ανάμεσα στην επιτυχία και στην αυτοκαταστροφή γίνεται πιο λεπτή από το πάτωμα ενός μονοθεσίου.

Η επιτυχία από την καταστροφή στη Formula 1 μπορεί να απέχουν χιλιόμετρα, αλλά και ελάχιστα χιλιοστά. Και κάποιες φορές δεν καθορίζονται από την ταχύτητα, αλλά από εκείνες τις μικρές, αδιόρατες λεπτομέρειες που κρέμονται ανάμεσα στο προβλέψιμο και στο απρόσμενο. Και πολλές από αυτές της φορές, τα σημεία τομής δεν τα φέρνει ο αντίπαλος ούτε η τύχη· τα φέρνει η ίδια η ομάδα, μέσα από τις δικές της διαδικασίες, τις δικές της αδυναμίες, τις δικές της επιλογές.

Αυτό ακριβώς συνέβη στη McLaren στο Λας Βέγκας: ένα Σαββατοκύριακο που ξεκίνησε ιδανικά και εξελίχθηκε σε μια σπάνια ευκαιρία για τον Λάντο Νόρις, κατέληξε σε έναν διπλό αποκλεισμό που μοιάζει σχεδόν αυτοκτονικός για μια ομάδα που μέχρι τώρα έδειχνε ώριμη και συγκεντρωμένη.

BREAKING: Both McLaren cars of Lando Norris and Oscar Piastri have been disqualified from the Las Vegas Grand Prix



This is because the thickness of the rearmost skid of both cars was less than the required thickness#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/gOplpgDHl7 — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

Δεν υπάρχουν δικαιολογίες

Το πρόβλημα δεν είναι απλώς τεχνικό. Είναι περισσότερο συμβολικό. Το skid wear είναι ένας από τους πιο απόλυτους κανονισμούς στη Formula 1. Δεν αφήνει περιθώρια. Δεν επιδέχεται ερμηνείας. Αν η φθορά είναι πέρα από το επιτρεπτό, ο αποκλεισμός είναι δεδομένος. Το μονοθέσιο θεωρείται ότι κινήθηκε πολύ χαμηλά, άρα απέκτησε αεροδυναμικό πλεονέκτημα. Τελεία.

Το ότι βρέθηκαν και οι δύο McLaren εκτός ορίων δεν είναι σύμπτωση ούτε ατυχία. Είναι αποτυχία κάποιας διαδικασίας. Και αυτό, για μια ομάδα που διεκδικεί βάθρα, νίκες και τίτλους, είναι ένα προειδοποιητικό καμπανάκι που η McLaren δεν μπορεί να αγνοήσει.

Ώρες ευθύνης

Ο Αντρέα Στέλα βγήκε μπροστά. Μίλησε με ειλικρίνεια. Εξήγησε ότι το πρόβλημα προήλθε από «απροσδόκητα υψηλά επίπεδα porpoising» που δεν είχαν εμφανιστεί στις δοκιμές, και ότι μετά τον αγώνα εντοπίστηκαν τυχαίες ζημιές που αύξησαν την κίνηση του πατώματος. Πρόσθεσε επίσης πως η παραβίαση ήταν ακούσια, χωρίς πρόθεση παράκαμψης των κανονισμών, και πως υπήρχαν μετριαστικές συνθήκες.

Όλα αυτά είναι απολύτως αληθινά, όμως η FIA δεν ενδιαφέρεται για προθέσεις· ενδιαφέρεται για μετρήσεις. Κι εκεί, η McLaren έπεσε έξω. Για δύο μονοθέσια. Στον ίδιο αγώνα. Αυτό δεν είναι στατιστικό ατύχημα· είναι συστημική αστοχία.

Team Statement following the Las Vegas Grand Prix.#McLaren | #LasVegasGP 🎲 — McLaren (@McLarenF1) November 23, 2025

Ο Στέλα ζήτησε συγγνώμη από τον Νόρις και τον Πιάστρι. Και σωστά το έκανε. Γιατί και οι δύο έκαναν έναν από τους πιο μεστούς αγώνες τους φέτος, μόνο για να δουν όλη τους την προσπάθεια να σβήνει από έναν αριθμό σε έναν πίνακα της FIA. Ο Νόρις μίλησε για ένα «φαινόμενο που δεν μπορούμε πλέον να αλλάξουμε» και στράφηκε αμέσως στο Κατάρ. Ο Πιάστρι έκανε λόγο για ανάγκη επαναπροσδιορισμού και προσοχής στους δύο τελευταίους αγώνες. Ήρεμοι, συγκεντρωμένοι, επαγγελματίες. Αλλά και δικαιολογημένα απογοητευμένοι, αφού η ίδια ομάδα τούς αφήνει εκτεθειμένους σε λάθη που δεν ταιριάζουν στο επίπεδο στο οποίο θέλει να βρίσκεται.

Η απειλή του Φερστάπεν είναι πραγματική

Η ζημιά όμως δεν έγινε μόνο στο κύρος. Η μεγάλη ζημιά είναι στη βαθμολογία. Ο Φερστάπεν είναι πλέον 24 βαθμούς πίσω από τον Νόρις και ισόβαθμος με τον Πιάστρι. Το μομέντουμ αλλάζει. Ο Ολλανδός μυρίζει αίμα και μέσα στην πίστα δείχνει πιο δυνατός από ποτέ. Και σε μια σεζόν όπου κάθε βαθμός μετράει, η McLaren δεν έχει περιθώριο για τέτοιο λάθος. Δεν υπάρχει χώρος ούτε για «απρόβλεπτο bouncing» ούτε για «τυχαίες ζημιές». Υπάρχει χώρος μόνο για αποτελέσματα.

Η μεγάλη εικόνα, όμως, δεν μπορεί να κρυφτεί. Η McLaren τα δύο τελευταία χρόνια έχει γίνει ομάδα με ταυτότητα, με ρυθμό, με δυναμική. Όμως όταν φτάνεις σε αυτό το επίπεδο, τέτοια λάθη έχουν μεγάλο κόστος. Και αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει ούτε η συγγνώμη, ούτε οι εξηγήσεις, ούτε η καλή πρόθεση.

Δοκιμασία χαρακτήρα

Οι επόμενοι δύο αγώνες θα δείξουν αν η McLaren είναι πραγματικά έτοιμη να διεκδικήσει το Πρωτάθλημα Οδηγών, αφού για δεύτερη χρονιά έχει εξασφαλίσει το Κατασκευαστών που την ενδιαφέρει περισσότερο. Αυτό ακριβώς είναι το ερώτημα: πόσο πολύ «καίγεται» η McLaren για τον τίτλο του Νόρις (ή του Πιάστρι);

Προφανώς, δεν της είναι αδιάφορο. Αλλά δεν θα φέρει κάτι παραπάνω στην ομάδα από την άποψη που μετράει: την οικονομική. Όμως, αν ο Νόρις και ο Πιάστρι χάσουν το πρωτάθλημα από τον Φερστάπεν, τα άρθρα που θα γραφτούν -και από εμένα και από πολλούς άλλους- θα έχουν τίτλους του τύπου: «Η McLaren δεν έχει πού να κρυφτεί».

Η McLaren έχει ένα τεράστιο στοίχημα μπροστά της. Ή θα σταθεί ως ομάδα που μαθαίνει από τα λάθη της ή θα γράψει μόνη της τους τίτλους αυτών των άρθρων. Γιατί στη Formula 1 δεν κερδίζει πάντα ο πιο γρήγορος· κάποιες φορές κερδίζει αυτός που δεν κάνει λάθος την κρίσιμη στιγμή. Και στο Λας Βέγκας, η McLaren ίσως έκανε αυτό ακριβώς το λάθος.

