Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 συνεχίζεται αυτό το τριήμερο με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να κατευθύνεται στο Χανγκάρορινγκ της Ουγγαρίας.

Δίχως ανάσα συνεχίζεται η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1. Επόμενος σταθμός είναι το Grand Prix Ουγγαρίας το τριήμερο 1-3 Αυγούστου, ένας από τους αγαπημένους οδηγών και θεατών.

Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ ταξιδεύει στο Χανγκάρορινγκ για τον 14ο αγώνα της σεζόν και τελευταίο πριν το καλοκαιρινό διάλειμμα.

R A C E 🇭🇺 W E E K



So long, Spa 👋 Hello, Hungaroring! 👊#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/ugZLMxGUb6 — Formula 1 (@F1) July 28, 2025

Γνωρίστε την πίστα της Ουγγαρίας

Ο πρώτος αγώνας στην Ουγγαρία πραγματοποιήθηκε πίσω στο 1986. Η διαδρομή για πολλούς είναι το «Μονακό δίχως μπαριέρες», λόγω των κλειστών στροφών του και των μικρών ευθειών. Η διαδρομή στη σημερινή της μορφή έχει μήκος 4.381 μέτρα και αποτελείται από 14 στροφές. Την Κυριακή οι οδηγοί θα διανύσουν 70 γύρους.

Τις περισσότερες νίκες έχει κατακτήσει ο Λιούις Χάμιλτον με 8. Νικητής το 2024 ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος πήρε την παρθενική του νίκη στην F1. Tο ρεκόρ πίστας κατέχει ο Λιούις Χάμιλτον με το 1:16,627 από το 2020.

Μία μάχη για δύο στο πρωτάθλημα

Στο Grand Prix Βελγίου είδαμε για έναν ακόμη αγώνα τη νίκη να κρίνεται ανάμεσα στους Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις. Τη μάχη κέρδισε ο Αυστραλός, ο οποίος άνοιξε τη μεταξύ τους διαφορά στους 16 βαθμούς.

Η McLaren Racing οδεύει στην Ουγγαρία ως το φαβορί για τη νίκη, όμως δεν πρέπει να υποτιμήσει τον ανταγωνισμό. Τόσο η Red Bull Racing όσο και η Scuderia Ferrari είχαν αναβαθμίσεις στο Σπα τις οποίες δεν αξιοποίησαν στο έπακρο. Επιπλέον η Mercedes-AMG F1 θέλει να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις ώστε να κλείσει με θετικό τρόπο το πρώτο μέρος της σεζόν.

Oscar Piastri has now scored the most race wins EVER by an Australian driver in a single season 🇦🇺#F1 pic.twitter.com/kkvDHVQThA July 29, 2025

Τα ελαστικά της Pirelli για το τριήμερο

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C5 (μαλακή), C4 (μεσαία) και C3 (σκληρή) γόμες ελαστικών στην Ουγγαρία. Με δεδομένο πως πρόκειται για μαλακές γόμες από την γκάμα της ιταλικής φίρμας δεν αποκλείεται να δούμε δύο pit-stop.

Η μετάδοση του αγώνα

To GP Ουγγαρίας θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ΑΝΤ1 και τον ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του 14ου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης το LIVE στις κατατακτήριες δοκιμές και στον αγώνα της Κυριακής.

Last time in Hungary...



Turning back the clock with a controversial collision between old rivals Verstappen & Hamilton 💥#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/lb44KOwwU4 — Formula 1 (@F1) July 29, 2025

Πρόγραμμα GP Ουγγαρίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 1 Αυγούστου

14:30-15:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

18:00-19:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 2 Αυγούστου

13:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

17:00-18:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE 16:40)

Κυριακή 3 Αυγούστου

16:00 – Αγώνας (LIVE 15:30)

