Ο οδηγός της Mercedes-AMG F1 εναντιώθηκε στην άποψη του Μαξ Φερστάπεν πως έπρεπε να ξεκινήσει στην ώρα του ο αγώνας στο Βέλγιο.

Ο Τζορτζ Ράσελ δεν μάσησε τα λόγια του σχετικά με την καθυστερημένη εκκίνηση του Grand Prix Βελγίου. Ο οδηγός της Mercedes-AMG F1 αμφισβήτησε ευθέως τη λογική του Μαξ Φερστάπεν για τη διεξαγωγή του αγώνα σε τόσο ακραίες καιρικές συνθήκες.

Η τοποθέτηση του Ράσελ ήρθε σε ευθεία αντίθεση με αυτή του Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος υποστήριξε ότι με λίγη υπομονή και κάποιους γύρους πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας, η πίστα θα είχε καθαρίσει αρκετά για να δοθεί κανονική εκκίνηση.

It's very wet out there and visibility is poor. The drivers will head back to the pit lane to wait for conditions to improve #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/gVpZV2FO10