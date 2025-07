Οι δύο πολυπρωταθλητές ήταν ιδιαίτερα επικριτικοί με το χειρισμό της έναρξης του Grand Prix Βελγίου από τη Διεύθυνση Αγώνα.

Το Grand Prix Βελγίου του 2025 θα μείνει στην ιστορία για την καθυστερημένη έναρξή του. Η βροχή έκανε την εμφάνισή της πριν την εκκίνηση και ως αποτέλεσμα τα μονοθέσια έμειναν ακινητοποιημένα στο pit-lane για πάνω από μία ώρα.

Αυτό προκάλεσε τη δυσαρέσκεια πολλών οδηγών, μιας και όταν ξεκίνησε ο αγώνας η πίστα είχε σχεδόν στεγνώσει.

Ο Μαξ Φερστάπεν εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για την καθυστέρηση στην εκκίνηση του Grand Prix στο Σπα, τονίζοντας πως οι αγωνοδίκες ήταν υπερβολικά προσεκτικοί και έτσι... χάνεται η μαγεία των βρόχινων αγώνων στη Formula 1.

«Στις 3 η ώρα ακριβώς έπρεπε να ξεκινήσουμε. Δεν έβρεχε καν. Από τη Στροφή 1 μέχρι τη Στροφή 5 υπήρχε λίγο νερό, αλλά αν κάναμε δύο-τρεις γύρους πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας, θα είχε καθαρίσει. Το υπόλοιπο κομμάτι της πίστας ήταν έτοιμο. Είναι κρίμα. Ήξερα πως θα ήταν πιο προσεκτικοί μετά το Σίλβερστον, αλλά δεν είχε νόημα. Είναι κρίμα για όλους. Δεν θα ξαναδούμε ποτέ αυτού του είδους τους αγώνες σε βροχή. Πιστεύω ότι μπορούν ακόμα να γίνουν. Ακόμα και η βροχή που ήρθε μετά, ήταν διαχειρίσιμη αν απλώς συνεχίζαμε να οδηγούμε».

Επιπλέον τόνισε πως αυτή η εξέλιξη κατέστρεψε τη στρατηγική που είχε επιλέξει από το Σάββατο: «Μετά το Σίλβερστοουν είπαμε να είμαστε πιο προσεκτικοί, αλλά τώρα πήγαν στο άλλο άκρο. Το set-up που επιλέξαμε αποδείχθηκε λάθος, αφού δεν μας άφησαν να αγωνιστούμε στο βρεγμένο».

Ο Λιούις Χάμιλτον ενημερώθηκε για τις δηλώσεις του Φερστάπεν και κλήθηκε να πει την άποψή του για το τι έγινε στην εκκίνηση.

«Συμφωνώ. Το μονοθέσιό μου ήταν στημένο για βρεγμένες συνθήκες. Αλλά περίμεναν να στεγνώσει για να ξεκινήσει ο αγώνας. Θα μπορούσαμε σίγουρα να είχαμε κάνει κανονική εκκίνηση. Ειδικά στο τέλος, υπήρχε στεγνή γραμμή στην πίστα. Ήταν ήδη ζεστή η πίστα κάτω από το σπρέι. Σίγουρα μπορούσαμε να το κάνουμε», ανέφερε ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.

