Αν το Grand Prix Βελγίου μας έμαθε κάτι είναι πως η μάχη για το φετινό πρωτάθλημα μπορεί να πάει μέχρι τέλους, ενώ οι αγώνες σε βρεγμένο οδόστρωμα οδεύουν προς εξαφάνιση.

Κάθε χρόνο όταν φτάνει η εβδομάδα αγώνα στο Σπα για το Grand Prix Βελγίου της Formula 1, υπήρχε πάντα το αίσθημα της αγωνίας για το τι θα δούμε στο αγωνιστικό τριήμερο. Πρόκειται εξάλλου για μία πίστα η οποία έχει τεράστια ιστορία στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, οι οδηγοί λατρεύουν να την οδηγούν και πάντα προσέφερε θέαμα και δράση.

Τα παραπάνω βασικά συστατικά ήταν που χαρακτήριζαν τον αγώνα, όχι όμως φέτος. Είτε στον Αγώνα Σπριντ είτε στο Grand Prix της Κυριακής το θέαμα ήταν φτωχό, οι μάχες προβλέψιμες και το αποτέλεσμά τους προδιαγεγραμμένο. Γνωρίζαμε από πριν πως η McLaren θα είναι το φαβορί, όμως τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα μετά τον πρώτο γύρο, με τον Όσκαρ Πιάστρι να παίρνει την 6η φετινή του νίκη. Και αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ήθελε η Formula 1 όταν παρουσίασε αυτούς τους κανονισμούς και θέλει τώρα να μας διαφημίσει πως είναι πετυχημένοι.

Οι αγώνες σε βροχή έχασαν την αίγλη τους

Κάποτε η Formula 1 «κορόιδευε» το NASCAR για το γεγονός πως δεν έκανε αγώνες όταν έβρεχε. Μάλιστα καμάρωνε για αγώνες υπό βροχή και θρυλικές εμφανίσεις οδηγών στις πολύ απαιτητικές συνθήκες που τους έκαναν να ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους. Πλέον έχει γίνει το αντίστροφο, καθώς το NASCAR κάνει αγώνες σε χειρότερες συνθήκες απ’ ότι η F1 όταν πρόκειται για μη-οβάλ διαδρομές. Σημεία των καιρών.

H F1 και η FIA γνώριζαν την πρόγνωση του καιρού. Ήξεραν για μέρες πότε θα βρέξει και τι ένταση θα έχει η βροχή. Πάραυτα δεν άλλαξαν τίποτα στο πρόγραμμα και επέλεξαν το ρίσκο της μερικής ή οριστικής διακοπής, με το σκηνικό να... ξυπνά μνήμες του καταραμένου 2021. Ουσιαστικά έβρεξε δυνατά για 30 λεπτά και περιμέναμε κοιτώντας τις οθόνες μας να βγουν τα μονοθέσια σε μία πίστα που στέγνωσε σε λιγότερο από 10 γύρους. Πόσο είναι επίσης δίκαιο να επιβάλλεις ουσιαστικά αγώνα σε στεγνό, ενώ ομάδες όπως οι Red Bull, η Ferrari (με τον Χάμιλτον) και άλλες επέλεξαν στήσιμο για βροχή; Γιατί τους αποτρέπεις με το έτσι θέλω να διεκδικήσουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα;

Η ασφάλεια είναι πάνω απ’ όλα, αυτό είναι κατανοητό και δεν τίθεται κανένα θέμα παράλειψης μέτρων ασφαλείας. Όμως, με τους τωρινούς κανονισμούς ο τρόπος με τον οποίο παράγουν την αεροδυναμική τα μονοθέσια δημιουργούν πολύ περισσότερο σπρέι όταν είναι βρεγμένη η πίστα κάτι που δυσκολεύει την ορατότητα. Επιπλέον οδηγοί και ομάδες προτιμούν ακόμα και σε πίστα με λίμνες να έχουν τα ενδιάμεσα ελαστικά και όχι για ακραίες καιρικές συνθήκες, διότι το δεύτερο ελαστικό είναι σε απλά ελληνικά άχρηστο. Ποιος παραλείπει λοιπόν την ασφάλεια εδώ;

Στο «ναό» του Σπα είδαμε βαρετό αγώνα

Το αγωνιστικό τριήμερο αποδείχθηκε άκρως απογοητευτικό. Καταρχάς επέλεξαν να διεξαχθεί Αγώνας Σπριντ στην πίστα που το 2024 το φαινόμενο του ακάθαρτου αέρα ήταν πιο έντονο από κάθε άλλη πίστα.

Το αποτέλεσμα; Οδηγοί να ακολουθούν ο ένας τον άλλο και μόλις 4 προσπεράσματα στον Αγώνα Σπριντ, εκ των οποίων τα 2 έγιναν από τον Λιούις Χάμιλτον και το ένα λόγω DRS.

Στον αγώνα τα πράγματα ήταν ακόμη χειρότερα, διότι λόγω του ακάθαρτου αέρα, μονοθέσια με περισσότερο φτερό, άρα καλύτερη αεροδυναμική, δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν στο δεύτερο τομέα της πίστας και ήταν ανήμπορα να κάνουν προσπεράσματα (βλέπε Άλμπον-Χάμιλτον, Γκασλί-Τσουνόντα κλπ). Ένας ακόμη παράγοντας είναι και τα ελαστικά, των οποίων η επιφάνειά τους υπερθερμαίνεται με το παραμικρό και αυτό δεν επιτρέπει στους οδηγούς να ακολουθούν για γύρους ο ένας τον άλλο σε κοντινή απόσταση. Πέρα από τα παραπάνω, το slipstream είναι πιο ασθενές με την τωρινή γενιά μονοθεσίων, κάτι που έχει οδηγήσει στην αύξηση του μήκους στις ζώνες DRS.

Βλέπουμε λοιπόν πως η Formula 1 βάζει συνεχώς αυτογκόλ και χαμένοι φυσικά βγαίνουμε εμείς που θέλουμε συναρπαστικούς αγώνες και αντ’ αυτού βλέπουμε μονοθέσια να ακολουθούν το ένα το άλλο.

Το επίπεδο ερασιτεχνισμού στη σκηνοθεσία

Για μία ακόμη φορά έμεινα με την απορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επιλέγονται οι εικόνες που βλέπουμε. Αντί να εστιάζει ο σκηνοθέτης για παράδειγμα στη μάχη των Πιάστρι-Νόρις, των Λεκλέρ-Φερστάπεν ή τουλάχιστον σε μία μάχη για τις πρώτες θέσεις, βλέπουμε πλάνα από τη μάχη για τη 15η θέση η οποία είναι εντελώς αδιάφορη. Επιπλέον, βλέπαμε επί γύρους τους Τσουνόντα και Μπέρμαν να είναι κολλημένοι πίσω από τον Γκασλί και να μην μπορούν να τον περάσουν και όταν ο οδηγός της Haas έκανε κίνηση και προσπέρασε τον οδηγό της Red Bull βλέπαμε τον Αντονέλι να έχει κολλήσει πίσω από τον Οκόν.

Αντί να επικεντρωθούμε σε ουσιαστικές μάχες, βλέπουμε άσχετα πλάνα και πολλαπλά replays τα οποία δεν προσθέτουν απολύτως τίποτα στη μετάδοση.

Ο Πιάστρι επικράτησε εύκολα του Νόρις

Η μάχη για τον τίτλο θα κριθεί ανάμεσα στους οδηγούς της McLaren, αυτό είναι εμφανές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μόλις 16 βαθμούς χωρίζουν τους δύο και όπως όλα δείχνουν το πρωτάθλημα θα κριθεί στο τέλος, με τη διαφορά των δύο να είναι μικρή.

Αυτό που είδαμε ανάμεσα στους Πιάστρι και Νόρις αναμένεται να κρίνει τον τίτλο. Οι μικρές λεπτομέρειες θα κάνουν τη διαφορά. Ο Πιάστρι ρίσκαρε περισσότερο στην Eau Rouge, είχε καλύτερη έξοδο στην ευθεία Κέμελ και πέρασε στην 1η θέση. Εκεί κρίθηκε ο αγώνας, σε ένα πέρασμα από μία στροφή. Έπειτα είδαμε να εξελίσσεται ένα κυνηγητό ανάμεσα στους δύο, με τον Πιάστρι να έχει σταθερό ρυθμό, ενώ ο Νόρις υπέπεσε σε μικρά λάθη πιέζοντας στο όριο για 30 γύρους, κάτι το οποίο δεν είναι απλό.

Αυτό αναμένεται να συνεχιστεί και στους επόμενους αγώνες. Αμφότεροι είναι προς ώρας ευγενικοί ο ένας με τον άλλο, όμως δεν ξέρω κατά πόσο θα διαρκέσει αυτό. Δεν θα αργήσει η στιγμή που θα γίνει ένα απότομο κλείσιμο σε μία μάχη ή ένας οδηγός δεν θα υποχωρήσει. Μιλάμε εξάλλου για μάχη τίτλου.

Γιατί «παίζουν» μόνοι τους; Γιατί οι υπόλοιποι δεν είναι ικανοί να τους φτάσουν. Ο Φερστάπεν, ο οποίος είναι ο «Βασιλιάς των Sprint» κέρδισε το Σάββατο καθαρά λόγω της τελικής ταχύτητας της RB21, ενώ την Κυριακή δεν είχε την ταχύτητα να περάσει τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari. Κόστισε στη Red Bull ο συνεχής πειραματισμός με το set-up, ενώ στην ιταλική ομάδα έφυγαν χαρούμενοι από το Σπα με ένα απρόσμενο βάθρο, μιας και όλο το τριήμερο έκαναν αξιολόγηση των αναβαθμίσεων παρά αγώνα.