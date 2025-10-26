Τι δήλωσε ο Κριστιάνο Φιόριο, Head of Alfa Romeo Global Marketing και Communication, για το παρόν και το μέλλον της ιταλικής μάρκας.

Από την Πίζα όπου πραγματοποιήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα της νέας Tonale, τα στελέχη της Alfa Romeo έδωσαν απάντηση στα νέα σενάρια περί πώλησης της ιταλικής μάρκας από τον όμιλο Stellantis.

Στην εκδήλωση στην οποία έδωσε το «παρών» το gMotion, ο Κριστιάνο Φιόριο (Head of Alfa Romeo Global Marketing και Communication) ανέφερε: «Η Alfa Romeo δεν πωλείται, ούτε πρόκειται να πωληθεί στο μέλλον. Τα πηγαίνει καλά και αναπτύσσεται σε νέες αγορές».

