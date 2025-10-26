Σαν Σήμερα: Ο Βιλνέβ στέφθηκε πρωταθλητής μετά τη βρόμικη κίνηση του Σουμάχερ (vid)

Η ιστορία των αγώνων ταχύτητας και δη της Formula 1 είναι γεμάτη από γεγονότα που έχουν αλλάξει τον κόσμο και μεγάλωσαν γενιές ανθρώπων. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Μάχες που έκριναν τίτλους και στη σημερινή μας αναδρομή στην ιστορία, με τη Formula 1 να πρωταγωνιστεί, με δύο κρίσιμους αγώνες σε Αυστραλία και Ισπανία. Επιπλέον, στο σημερινό μας μενού, περιλαμβάνονται περιηγήσεις σε αγώνες των MotoGP και WRC.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 26/10, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1986, ο Νάιτζελ Μάνσελ έχασε μια τεράστια ευκαιρία να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στην F1. Λίγο πριν το τέλος του Grand Prix Αυστραλίας, το πίσω αριστερό ελαστικό της Williams FW11 κλάταρε και ανάγκασε τον Βρετανό να εγκαταλείψει ενώ βρισκόταν τρίτη θέση. Έτσι έμεινε ελεύθερο το πεδίο για τον Αλέν Προστ, ο οποίος κέρδισε τελικά τον αγώνα και παρέμεινε έτσι στο θρόνο του πρωταθλητή. Ο Μάνσελ χρειάστηκε να περιμένει άλλα έξι χρόνια για να μπει στο μοναδικό club πρωταθλητών της F1. Ο Προστ πλαισιώθηκε στο βάθρο από τον Νέλσον Πικέ της Williams και τον Στέφαν Γιοχάνσον της Ferrari.

Σαν σήμερα το 1997, η Formula 1 γνώρισε μια από τις πιο ιστορικές μάχες για την κατάκτηση του τίτλου. Πεδίο μάχης ήταν η πίστα της Χερέθ και το Ευρωπαϊκό Grand Prix. Ο Μίκαελ Σουμάχερ της Ferrari και ο Ζακ Βιλνέβ της Williams ήταν οι πρωταγωνιστές. Οι δυο τους συγκρούστηκαν στα φρένα για την στροφή 6 του γύρου 48. Ο Γερμανός προσπάθησε να βγάλει τον αντίπαλό του εκτός αγώνα, όμως εν τέλει να κατέληξε στην αμμοπαγίδα και εγκατέλειψε. Ο Βιλνέβ οδήγησε συντηρητικά το πληγωμένο μονοθέσιό του και τερμάτισε τρίτος, πίσω από τις δύο McLaren των Μίκα Χάκινεν και Ντέιβιντ Κούλθαρντ. Ο τερματισμός αυτός του εξασφάλισε το πρώτο και μοναδικό πρωτάθλημα της καριέρας του. Ο Σουμάχερ δέχθηκε τιμωρία μηδενισμού από το πρωτάθλημα για την κίνησή του απέναντι στον Βιλνέβ.

Σαν σήμερα το 2003, ο Ζιλ Πανιζί κέρδισε το Ράλλυ Καταλονίας με την Peugeot, και έτσι μετέθεσε την τελική μάχη του τίτλου εκείνης της σεζόν για το WRC στον τελευταίο σταθμό της σεζόν: το Ράλλυ Μεγάλης Βρετανίας. Ο teammate του Πανιζί, Ρίτσαρντ Μπερνς, ήταν ένας από τους διεκδικητές του πρωταθλήματος, με τη μοίρα ωστόσο να αποτρέπει τη συμμετοχή του στη μάχη αυτή. Το Νοέμβριο της ίδιας σεζόν, ελάχιστες μέρες πριν το τελευταίο ράλλυ, ο Βρετανός διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο. Παρά τις πολλές ενέργειες των γιατρών και την αποφασιστικότητά του, ο Ρίτσαρντ Μπερνς δυστυχώς ηττήθηκε από τη νόσο, το Νοέμβριο του 2005.

Σαν σήμερα το 2008, ο Κέισι Στόνερ κέρδισε τον τελευταίο αγώνα εκείνης της σεζόν του MotoGP. που έγινε στη Βαλένθια. O Αυστραλός αναβάτης της Ducati πλαισιώθηκε στο βάθρο από τους Ντάνι Πεντρόσα και Βαλεντίνο Ρόσι.

Σαν σήμερα το 2014, ο Μαρκ Μάρκεθ κέρδισε για 12η φορά στη σεζόν και ανέβηκε στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου του Grand Prix Μαλαισίας. Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Ισπανός εξασφάλισε για τη Honda το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Στις θέσεις 2 και 3 ήταν οι Βαλεντίνο Ρόσι και Χόρχε Λορένθο.

Φωτογραφίες: 1997_f1/Χ