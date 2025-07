H έντονη βροχή που πέφτει στην περιοχή του Σπα επηρεάζει σημαντικά τη διεξαγωγή του 13ου Grand Prix της σεζόν στη Formula 1.

Ο καιρός κάνει για μία ακόμα χρονιά τα παιχνίδια του στο Σπα, επηρεάζοντας τη διεξαγωγή του Grand Prix Βελγίου. Η Διεύθυνση Αγώνα αποφάσισε αρχικά η εκκίνηση να γίνει πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας.

The rain has started to fall, again 👀☔️ pic.twitter.com/kSntL2qVlz

Καθώς όμως υπήρχε πολύ νερό στην πίστα, η ορατότητα ήταν περιορισμένη και αποφασίστηκε να γίνει προσωρινή διακοπή (κόκκινη σημαία) μέχρι να βελτιωθούν οι συνθήκες. Και τα 20 μονοθέσια επέστρεψαν στο pit lane. Ο Μαξ Φερστάπεν άσκησε κριτική στην απόφαση της Διεύθυνσης Αγώνας, λέγοντας ότι θα προτιμούσε να αγωνιστούν για λίγους γύρους πριν αρχίσει η πολύ δυνατή βροχή.

🔴 RED FLAG 🔴



It's very wet out there and visibility is poor. The drivers will head back to the pit lane to wait for conditions to improve #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/gVpZV2FO10