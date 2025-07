O Γάλλος οδηγός της Formula 2 έχασε τη ζωή του στην πίστα του Σπα τον Αύγουστο του 2019, σε ένα τρομακτικό δυστύχημα.

To ημερολόγιο έδειχνε 31 Αυγούστου 2019 όταν στο δεύτερο γύρο του αγώνα της Formula 2 στο Σπα συνέβη ένα τρομακτικό δυστύχημα. Το μονοθέσιο του 22χρονου τότε Αντουάν Ιμπέρ εμβολίστηκε από εκείνο του Χουάν Μανουέλ Κορέα. Ο Γάλλος οδηγός υπέκυψε στα τραύματά του λίγο αργότερα.

Για μία ακόμα χρονιά, οι οδηγοί από τη Formula 1 αλλά και άλλες μορφές του motorsport δεν ξέχασαν τον Ιμπέρ και προς τιμήν του έτρεξαν στην πίστα όπου διεξάγεται το Grand Prix Βελγίου. Όλοι φορούσαν μπλουζάκια που είχαν τον αριθμό 19 του μονοθεσίου Ιμπέρ και το μήνυμα «Racing for Anthoine».

Οι οδηγοί τίμησαν την μνήμη και του Ολλανδού Ντιλάνο Βαντ Χοφ, ο οποίος έχασε τη ζωή του την 1η Ιουλίου 2023 στο Σπα, σε αγώνα για τη Formula Regional European Championship By Alpine.

Racing on for them ❤️



Thinking of our dear friends and beloved racers Anthoine Hubert and Dilano van 't Hoff, as we return to Spa-Francorchamps pic.twitter.com/FwSENu9fM2