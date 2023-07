Σε πένθος ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, από τον τραγικό θάνατο του 18χρονου Ολλανδού, σε αγώνα στο Σπα.

Τη βαθύτατη λύπη τους για την τραγικό χαμό του Ντιλάνο Βαντ Χοφ έχουν εκφράσει πρωταθλήματα, ομάδες και οδηγοί από όλες τις κατηγορίες του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο 18χρονος οδηγός της MP Motorsport έχασε τη ζωή του όταν ένα μονοθέσιο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα στο δικό του, που είχε ακινητοποιηθεί στην μέση της πίστας του Σπα, σε αγώνα για τη Formula Regional European Championship By Alpine.

Πριν την έναρξη του αγώνα σπριντ της Formula 2 στο Red Bull Ring, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του Βαντ Χοφ. Συλλυπητήρια μηνυματα εξέδωσαν εξέδωσαν σχεδόν όλες οι ομάδες, αλλά και ο CEO της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι. «Είμαστε βαθύτατα λυπημένοι από την απώλεια του Ντιλάνο Βαντ Χοφ σήμερα στο Σπα. Ο Ντιλάνο πέθανε κυνηγώντας το όνειρό του να φθάσει την κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Όπως και όλη η κοινότητα των motorsport, οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους αγαπημένους του».

“We are so sad to learn of the passing of Dilano van 't Hoff today at Spa-Francorchamps.



Dilano died in pursuit of his dream to reach the pinnacle of motorsport.



Along with the entire motorsport community, our thoughts are with his family and loved ones.”



