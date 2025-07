Ο αγώνας της Formula 1 στο Σπα θα είναι ο πρώτος στην ιστορία της αυστριακής ομάδας με επικεφαλής άλλον από τον Κρίστιαν Χόρνερ.

Ο Λορέν Μεκίς ετοιμάζεται για το πρώτο του δημόσιο τεστ ως νέος επικεφαλής της Red Bull Racingστη Formula 1. Tο Grand Prix του Βελγίου σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για την αυστριακή ομάδα και το τέλος της εποχής Κρίστιαν Χόρνερ.

Η εμφάνιση του Μεκίς στο Σπα θα είναι η πρώτη δημόσια ως επικεφαλής της Red Bull, έχοντας αντικαταστήσει τον Κρίστιαν Χόρνερ. Ο Βρετανός έχασε αιφνιδιαστικά τη θέση του λίγες ημέρες μετά το Grand Prix Μ. Βρετανίας, κάτι το οποίο προκάλεσε… σεισμό στον κόσμο της Formula 1. Πρόκειται μάλιστα για τον πρώτο αγώνα στην ιστορία της ομάδας του Μίλτον Κινς στον οποίο ο Χόρνερ δεν θα δώσει το «παρών».

Στο Βέλγιο αναμένεται ότι ο Μέκις θα βρεθεί υπό έντονη πίεση καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, καθώς θα συμμετέχει σε συνεντεύξεις, τηλεοπτικές εμφανίσεις και το καθιερωμένο debrief της Κυριακής μετά το τέλος του Grand Prix. Αυτά είναι καθήκοντα που δεν είχε όταν ήταν επικεφαλής της Racing Bulls και είναι ξεχωριστά από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

Ο πρώην οδηγός της F1 και νυν σχολιαστής, Τζόλιον Πάλμερ, προειδοποίησε ότι ο Μέκις θα βρεθεί αντιμέτωπος με ένα ιδιαίτερα σκληρό και επικριτικό περιβάλλον, κάτι που δεν έχει ξαναζήσει στην καριέρα του.

«Φαντάζομαι πως προετοιμάζεται να ριχτεί στη σκηνή των λεόντων με τα media – θα είναι μια πραγματικά έντονη εβδομάδα για εκείνον. Πηγαίνει σε μια ομάδα που έχει κερδίσει πρωτάθλημα, αλλά η εμπειρία του με τη Racing Bulls είναι εντελώς διαφορετική τόσο σε επίπεδο λειτουργίας όσο και σε προσδοκίες. Η Red Bull όμως εξακολουθεί να διαθέτει όλα τα στοιχεία για ένα πολύ δυνατό αγωνιστικό τριήμερο. Έχει ένα εξαιρετικό αγωνιστικό έμψυχο δυναμικό, ξέρει να διαχειρίζεται τους αγώνες και έχει έναν οδηγό όπως ο Μαξ Φερστάπεν, που ξεπερνά τον εαυτό του υπό πίεση και είναι πάντα δυνατός στο Σπα», δήλωσε ο Πάλμερ στο F1 Nation podcast.

