Σαν Σήμερα: Το τραγικό δυστύχημα του Μάρκο Σιμοντσέλι (vid)

Τα βιβλία της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της F1 είναι γεμάτα με λαμπερές ιστορίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

Πριν από 48 χρόνια, ο αείμνηστος Τζέιμς Χαντ επέστρεψε στην πίστα που κέρδισε το μοναδικό τίτλο της καριέρας του και κατέκτησε την τελευταία του νίκη στη Formula 1. Επιπλέον, οι Τζον Σέρτις και Λιούις Χάμιλτον κέρδισαν από έναν αγώνα στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ. Στο MotoGP, ένα τραγικό γεγονός μας στέρησε από ένα μεγάλο ταλέντο και ένας θρύλος του πρωταθλήματος έχει γενέθλια.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 23/10, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1960, γεννήθηκε ο Αμερικανός θρύλος του MotoGP, Γουέιν Ρέινι. Κέρδισε σε 23 Grand Prix με την Yamaha, κατακτώντας μάλιστα τον τίτλο στην μεγάλη κατηγορία των 500cc τρεις συνεχόμενες φορές: 1990, 1991 και 1992. Στο GP Ιταλίας του 1993, σε μια σεζόν που έδινε μάχη για τον τέταρτο τίτλο του, είχε μια πολύ άσχημη πτώση, που τον άφησε παράλυτο για το υπόλοιπο της ζωής του.

Σαν σήμερα το 1966, γεννήθηκε μια ξεχωριστή μορφή των αγώνων που ακούει στο όνομα Άλεξ Ζανάρντι. Από το 1991 έως το 1999, ο Ιταλός αγωνίστηκε σε 41 Grand Prix της F1 με τις Jordan, Minardi, Lotus και Williams. Το 1997 και 1998 αναδείχθηκε πρωταθλητής στους αγώνες μονοθεσίων CART των ΗΠΑ, με την ομάδα του Chip Ganassi. Το 2001, κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Λάουσιτζ, ενεπλάκη σε μια φρικιαστική σύγκρουση, στην οποία δυστυχώς έχασε και τα δυο του πόδια. Επέστρεψε θριαμβευτικά στους αγώνες λίγο καιρό αργότερα, παίρνοντας τέσσερις νίκες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αυτοκινήτων Τουρισμού (WTCC) με μια ειδικά τροποποιημένη BMW 320i. Μετά το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας επικεντρώθηκε στον πρωταθλητισμό για το άθλημα της χειροποδηλασίας, κατακτώντας πολλά χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες. Tov Ιούλιο του 2020 ενεπλάκη σε ένα τροχαίο ενώ έκανε προπόνηση με χειρήλατο ποδήλατο. Έπειτα από χειρουργική επέμβαση, παραμένει στο σπίτι του σε άγνωστη κατάσταση.

Σαν σήμερα, επίσης το 1966, ο Τζον Σέρτις κέρδισε το Grand Prix Μεξικού οδηγώντας μια Cooper T81. Άφησε σχεδόν 8 δευτερόλεπτα πίσω του την Brabham BT20 του Τζακ Μπράμπαμ, ενώ τρίτος τερμάτισε ο teammate του Αυστραλού, Ντένι Χιουλμ.

Σαν σήμερα το 1977, ο αείμνηστος Τζέιμς Χαντ κέρδισε το Ιαπωνικό Grand Prix στο Φούτζι, το μέρος όπου εξασφάλισε το μοναδικό του πρωτάθλημα μόλις έναν χρόνο πριν. Αυτή τη φορά άφησε πίσω του τη Ferrari του Κάρλος Ρόιτμαν και την Tyrrell του Πατρίκ Ντεπαγιέ. Ήταν η δέκατη και τελευταία του νίκη στην F1.

Σαν σήμερα το 2011, ο Μάρκο Σιμοντσέλι σκοτώθηκε σε μια φρικιαστική σύγκρουση, στον εναρκτήριο γύρο του Grand Prix Μαλαισίας για το MotoGP. Ο Ιταλός, ο οποίος είχε σημειώσει τον καλύτερο τερματισμό της καριέρας του στη μεγάλη κατηγορία με μια δεύτερη θέση στην Αυστραλία, ήταν μόλις 24 ετών.

Σαν σήμερα το 2016, ο Λιούις Χάμιλτον κέρδισε το Grand Prix ΗΠΑ και έμεινε ζωντανός στη μάχη του τίτλου έναντι του Νίκο Ρόσμπεργκ. Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη του Βρετανού στην πίστα του Τέξας και τέταρτη συνολικά στην αμερικανική πίστα. Ο Ρόσμπεργκ τερμάτισε δεύτερος, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Ντάνιελ Ρικάρντο.

Σαν σήμερα το 2022, πραγματοποιήθηκε το επεισοδιακό Grand Prix ΗΠΑ. Από τον πρώτο γύρο είχαμε συμβάντα, με τον Τζορτζ Ράσελ να εμβολίζει τον Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari. Τη μάχη για τη νίκη έδωσαν οι Μαξ Φερστάπεν και Λιούις Χάμιλτον. Η στρατηγική των δύο έπαιξε ρόλο, με την υπόθεση νίκη να κρίνεται στον 50ό γύρο. Ο Ολλανδός βούτηξε στην εσωτερική της στροφής 12 και πήρε τη νίκη. Σε συνδυασμό με την 4η θέση του Σέρχιο Πέρεζ, η Red Bull Racing εξασφάλισε το πρώτο της πρωτάθλημα κατασκευαστών μετά το 2013.

Φωτογραφίες: federicob95/Χ