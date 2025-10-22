Η αυστριακή ομάδα έχει βάλει στόχο το πρωτάθλημα οδηγών και θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της ώστε να το κατακτήσει ο Μαξ Φερστάπεν.

Μπορεί να βρισκόμαστε λίγα 24ωρα πριν τον 20ο αγώνα της Formula 1 στο 2025, όμως η Red Bull Racing συνεχίζει να αναβαθμίζει το μονοθέσιό της. Η αυστριακή ομάδα κόντρα στη ροή των πραγμάτων έχει καταφέρει να εξελίξει σημαντικά την RB21 και πλέον στέκεται επάξια απέναντι στη McLaren MCL39.

Με τη βρετανική ομάδα να έχει σταματήσει την εξέλιξη από τις αρχές καλοκαιριού, η Red Bull το έχει εκμεταλλευτεί στο έπακρο και ο Μαξ Φερστάπεν έχει ξαναμπεί στη διεκδίκηση του τίτλου.

Before we look ahead to Mexico City, a final shoutout for a 📣 simply lovely 📣 weekend in Austin 👊#F1 || #USGP 🇺🇸pic.twitter.com/TLizRtn3YP — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 21, 2025

Η Red Bull στην αντεπίθεση

Μετά τον αγώνα στο Όστιν, ο αγωνιστικός σύμβουλος της Red Bull, Χέλμουτ Μάρκο, τόνισε πως η αυστριακή ομάδα έχει αντιστρέψει τα πράγματα στο φετινό πρωτάθλημα. Έχοντας πλέον το μομέντουμ και ένα πανίσχυρο μονοθέσιο, ο Μαξ Φερστάπεν είναι το φαβορί για τη νίκη σε κάθε Grand Prix.

«Δεν υπάρχει πια πίστα όπου να μην είμαστε δυνατοί. Κι αν υπάρξει, τότε είναι ο Μαξ που κάνει τη διαφορά. Βλέπουμε πλέον ότι η McLaren δεν έχει πια την ίδια άνεση με πριν. Ο Πιάστρι δυσκολεύτηκε λίγο περισσότερο στον αγώνα του Όστιν. Ελπίζω να συνεχιστεί έτσι», δήλωσε ο αυστριακός.

Οι αναβαθμίσεις δεν τελείωσαν

Επιπλέον ο Μάρκο άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να έχει επιπλέον αναβαθμίσεις η Red Bull πριν το τέλος της χρονιάς.

«Έχουμε κάτι ακόμη έτοιμο. Δεν ξέρω ακριβώς πότε θα το φέρουμε, αλλά θα έρθει», είπε με νόημα.

