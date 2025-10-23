H Βρετανική ομάδα δεν έχει τη δυνατότητα να εξελίξει περεταίρω το μονοθέσιό της όπως έκαναν οι «ταύροι» στα τελευταία αγωνιστικά τριήμερα.

Η Red Bull Racing στο 2025 έκανε κάτι το οποίο δεν έκανε άλλη κορυφαία ομάδα: συνέχισε να φέρνει αναβαθμίσεις στο μονοθέσιό της ενώ την ίδια ώρα οι αντίπαλοί της όπως η McLaren Racing σταμάτησαν την εξέλιξη το καλοκαίρι.

Το πρόγραμμα εξέλιξης της Red Bull έχει βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον Μαξ Φερστάπεν και αυτό φαίνεται στα αποτελέσματα. Ο Ολλανδός μετρά τρεις νίκες στα τελευταία τέσσερα Grand Prix, ενώ νίκησε και στον Αγώνα Σπριντ του Όστιν.

Η McLaren δεν έχει απάντηση στη Red Bull

Η McLaren δεν σκοπεύει να εισαγάγει νέες αναβαθμίσεις στο MCL39 για το υπόλοιπο της σεζόν 2025, παρά την εντυπωσιακή άνοδο της Red Bull και του Μαξ Φερστάπεν, όπως αποκάλυψε ο Αντρέα Στέλα. O επικεφαλής της βρετανικής ομάδας παραδέχθηκε πως η απόδοση του μονοθεσίου δεν θα βελτιωθεί έως το τέλος της χρονιάς.

«Όταν μιλάμε για νέες αναβαθμίσεις ή εξαρτήματα, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί για το υπόλοιπο της σεζόν», επιβεβαίωσε ο Στέλα.

Το Τέξας άφησε θετικές εντυπώσεις

Παρά την κυριαρχία του Φερστάπεν, ο Στέλα εξήγησε πως η McLaren είδε ενθαρρυντικά σημάδια απόδοσης στο Grand Prix ΗΠΑ:

«Αν δούμε τη συνολική εικόνα, ο αγώνας ήταν ενθαρρυντικός. Αν ο Λάντο δεν είχε τη μάχη με τον Σαρλ Λεκλέρ, που ήταν μεν διασκεδαστική αλλά του κόστισε χρόνο, πιστεύω ότι είχε τον ρυθμό να παλέψει για τη νίκη. Φυσικά, θα έπρεπε να τον περάσει στην πίστα, κάτι που δεν είναι ποτέ εύκολο με τον Μαξ, και με στρατηγική ενός pit-stop δεν υπήρχαν πολλές ευκαιρίες. Αλλά από πλευράς καθαρής απόδοσης, είδαμε ότι υπήρχε δυναμική για τη νίκη».

Ο Στέλα τόνισε επίσης πως η απουσία της McLaren από τον Αγώνα Σπριντ λόγω διπλής εγκατάλειψης των οδηγών της επηρέασε την προσέγγιση στο set-up της MCL39: «Όπως έχω πει και σε άλλους συναδέλφους σας, το ότι δεν αγωνιστήκαμε στο σπριντ μάς άφησε λίγο πίσω σε θέμα set-up. Εκ των υστέρων, βλέπουμε ότι υπήρχε περισσότερη απόδοση να πάρουμε από το αυτοκίνητο».

