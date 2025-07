Εμφανώς συγκινημένος, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2003 περίμενε τον Όλιβερ στον τερματισμό του Ράλλυ Εσθονίας.

Για πρώτη φορά από το Σεπτέμβριο του 2005 το όνομα Σόλμπεργκ φιγουράρει στην πρώτη θέση ενός αγώνα του WRC. Οδηγώντας γρήγορα και αποφεύγοντας τα λάθη, ο Όλιβερ Σόλμπεργκ επικράτησε στο Ράλλυ Εσθονίας, σημειώνοντας την παρθενική του νίκη στην κορυφαία κατηγορία των ράλλυ.

Ο πατέρας του και παγκόσμιος πρωταθλητής το 2003, Πέτερ Σόλμπεργκ, περίμενε τον γιο του στο σημείο τερματισμού της 20ής και τελευταίας ειδικής διαδρομής για να τον αγκαλιάσει και να τον συγχαρεί. Ο Νορβηγός προσπάθησε να περιγράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πώς αισθάνεται. «Αυτό σημαίνει τα πάντα. Συνήθως μιλάω πολύ, όμως είναι δύσκολο να βρω τις λέξεις», έγραψε στο Χ, ευχαριστώντας ταυτόχρονα την Toyota Gazoo Racing για την ευκαιρία που έδωσε στον Όλιβερ να αγωνιστεί στην Εσθονία με ένα GR Yaris προδιαγραφών Rally1.

This means everything ❤️ I can normally talk a lot, but it's hard to find the words!



