Ο 23χρονος Όλιβερ Σόλμπεργκ, γιος του πρωταθλητή του 2003 Πέτερ Σόλμπεργκ, σημείωσε την παρθενική του νίκη σε αγώνα του WRC.

Με μία καταπληκτική εμφάνιση κόντρα στους κορυφαίους οδηγούς και χωρίς να σηκώσει λεπτό το πόδι από το γκάζι, ο Όλιβερ Σόλμπεργκ επικράτησε στο Ράλλυ Εσθονίας. Ο 23χρονος οδηγός σημείωσε την παρθενική του νίκη στην κορυφαία κατηγορία του WRC, συμμετέχοντας με ένα GR Yaris Rally1 της Toyota Gazoo Racing και έχοντας ως συνοδηγό τον Έλιοτ Έντμοντσον.

Ο Όλιβερ Σόλμπεργκ είναι γιος του Νορβηγού θρύλου του WRC Πέτερ Σόλμπεργκ, ο οποίος αναδείχθηκε πρωταθλητής το 2003 με τη Subaru και είναι ένας από τους αγαπημένους οδηγούς του ελληνικού κοινού. Ο Όλιβερ αγωνίζεται με τη σημαία της Σουηδίας, χώρα καταγωγής της μητέρας του. «Μετά από τόσα χρόνια που προσπαθούσα και ονειρευόμουν, κατάφερα επιτέλους να φθάσω στη νίκη. Ένα μεγάλο "ευχαριστώ" στην Toyota», δήλωσε αμέσως μετά τον τερματισμό ο νικητής.

SS19 Kääriku 1 ✅

The Toyota GR Yaris is working fantastic. lam enjoying myself a lot, just trying to be clean with no mistakes and no moments. It looked slippy sol backed off a bit, but it was clean! One more stage to go!! pic.twitter.com/7EJBB2GmDM