«Τόσα χρόνια προσπαθούσα και ονειρευόμουν, όμως επιτέλους έφθασα στη νίκη», δήλωσε ο 23χρονος Όλιβερ, γιος του θρύλου του WRC, Πέτερ Σόλμπεργκ.

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στον τερματισμό της 20ης ειδικής διαδρομής του Ράλλυ Εσθονίας. Εκεί τον νικητή Όλιβερ Σόλμπεργκ περίμενε ο πατέρας του, Πέτερ Σόλμπεγκ. Ένας από τους πιο αγαπητούς οδηγούς του WRC στο ελληνικό κοινό είδε τον γιο του να σημειώνει την παρθενική του νίκη στην κορυφαία κατηγορία.

«Προσπαθούσα και ξαναπροσπαθούσα, ονειρευόμουν και ξαναονειρευόμουν. Επιτέλους όμως έφθασε η στιγμή για την πρώτη μου νίκη», δήλωσε ο 23χρονος οδηγός της Toyota Gazoo Racing που δεν έχει όμως εξασφαλισμένο κάθισμα στην κατηγορία Rally1.

The Solberg name just did it again💥#WRC | #RallyEstonia 🇪🇪 pic.twitter.com/pxZvkZIHkg