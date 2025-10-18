Δείτε τη σειρά με την οποία θα παραταχθούν οι οδηγοί της Formula 1 στον τέταρτο Αγώνα Σπριντ της φετινής αγωνιστικής σεζόν, ο οποίος θα γίνει επί αμερικανικού εδάφους.

Λίγες στιγμές απέμειναν για την έναρξη του Αγώνα Σπριντ στο Circuit of the Americas. Οι κατατακτήριες σπριντ που όρισαν τη σειρά εκκίνησης είχαν τεράστιο ενδιαφέρον και μας χάρισαν ένα συναρπαστικό grid για απόψε.

Ώρα για μάχη

Από την πρώτη θέση θα εκκινήσει o Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός στο τέλος του SQ3 έκανε έναν εντυπωσιακό γύρο και πήρε τη sprint pole και ψάχνει μία ακόμα σημαντική νίκη για το πρωτάθλημα. Δίπλα του θα είναι ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing, με τον Βρετανό να θέλει όσο τίποτα να πάρει μια νίκη ψυχολογίας ενόψει της σημαντικής συνέχειας.

O πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος ψάχνει τη νίκη ώστε να ανοίξει τη διαφορά από τον ανταγωνισμό είναι στην 3η θέση. Ο Αυστραλός θα ψάξει να εκμεταλλευτεί οποιαδήποτε μάχη ανάμεσα στους δύο πρωτοπόρους. Ο Νίκο Χούλκενμπεργκ έκανε εξαιρετικό SQ3 με τη Sauber και πήρε την 4η θέση με μία τρομερή εμφάνιση.

An impressive effort from Nico Hulkenberg!! 👏



He secures Kick Sauber's best-ever Sprint Qualifying result 🙌#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/2phZsdtZtr — Formula 1 (@F1) October 17, 2025

Στην τρίτη σειρά της εκκίνησης συναντάμε τους Τζορτζ Ράσελ με Mercedes και Φερνάντο Αλόνσο με Aston Martin, με τον Βρετανό να ψάχνει ένα καλό πλασάρισμα. Οι Κάρλος Σάινθ με Williams και Λιούις Χάμιλτον με Ferrari είναι στην τέταρτη σειρά της εκκίνησης και αμφότεροι θέλουν να ανέβουν στην κατάταξη.

Οι teammate τους, Άλεξ Άλμπον και Σαρλ Λεκλέρ είναι στις θέσεις 9 και 10 και αυτό αυξάνει το ενδιαφέρον για την εκκίνηση.

Ο Αγώνας Σπριντ ζωντανά στο Gazzetta

Στον Αγώνα Σπριντ βαθμολογούνται οι πρώτοι 8 οδηγοί. Η εκκίνηση του αγώνα είναι προγραμματισμένη για τις 20:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 19:40 για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Στο νέο επεισόδιο του gmotion podcast, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το GP Σιγκαπούρης και για τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνει, κυρίως μέσα στη McLaren