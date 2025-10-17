Ο Φινλανδός δεν αφήνει τον Γάλλο να... ξεμακρύνει. Λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο η μεταξύ τους διαφορά.

Η εντυπωσιακή μονομαχία Σεμπαστιάν Οζιέ - Κάλε Ροβάνπερα συνεχίστηκε και στο σκέλος της Παρασκευής του Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης. Μετά την ολοκλήρωση της 8ης ειδικής διαδρομής ο Γάλλος οδηγός της Toyota Gazoo Racing έχει προβάδισμα μόλις 0,6 δλ. από τον Φινλανδό teammate του.

Ο Ροβάνπερα σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στις 3 από τις 6 ειδικές διαδρομές της Παρασκευής και δεν αφήνει τον Οζιέ να απομακρυνθεί στην κορυφή. Στην 3η θέση βρίσκεται ο Έλφιν Έβανς (επίσης της Toyota), στα +29,5 δλ. και στην 4η ο Οτ Τάνακ της Hyundai, στα +32,8 δλ.

Την ίδια ώρα, συνεχίστηκαν τα προβλήματα για τον πρωταθλητή του 2024, Τιερί Νεβίλ. Ο Βέλγος οδηγός της Hyundai απέχει σχεδόν 2 λεπτά από τον πρωτοπόρο Οζιέ.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου περιλαμβάνει 6 ειδικές διαδρομές, με τον αγώνα να ολοκληρώνεται την Κυριακή με άλλες 4 ΕΔ.