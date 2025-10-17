WRC - Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης: «Στενός κορσές» ο Ροβάνπερα στον Οζιέ (vid)
Η εντυπωσιακή μονομαχία Σεμπαστιάν Οζιέ - Κάλε Ροβάνπερα συνεχίστηκε και στο σκέλος της Παρασκευής του Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης. Μετά την ολοκλήρωση της 8ης ειδικής διαδρομής ο Γάλλος οδηγός της Toyota Gazoo Racing έχει προβάδισμα μόλις 0,6 δλ. από τον Φινλανδό teammate του.
Ο Ροβάνπερα σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στις 3 από τις 6 ειδικές διαδρομές της Παρασκευής και δεν αφήνει τον Οζιέ να απομακρυνθεί στην κορυφή. Στην 3η θέση βρίσκεται ο Έλφιν Έβανς (επίσης της Toyota), στα +29,5 δλ. και στην 4η ο Οτ Τάνακ της Hyundai, στα +32,8 δλ.
Την ίδια ώρα, συνεχίστηκαν τα προβλήματα για τον πρωταθλητή του 2024, Τιερί Νεβίλ. Ο Βέλγος οδηγός της Hyundai απέχει σχεδόν 2 λεπτά από τον πρωτοπόρο Οζιέ.
And this is what Neuville would probably call a ‘minor’ issue today! 😳#WRC | #CER2025 🇪🇺 pic.twitter.com/zD3NQs1GQp— FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 17, 2025
Το πρόγραμμα του Σαββάτου περιλαμβάνει 6 ειδικές διαδρομές, με τον αγώνα να ολοκληρώνεται την Κυριακή με άλλες 4 ΕΔ.
