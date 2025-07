O Πέκο Μπανάια ήταν ο πρωταγωνιστής στις κατατακτήριες δοκιμές του MotoGP στο Μπρνο και πήρε την πρώτη του pole position στο 2025.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Τσεχίας, του 12ου αγώνα του MotoGP στο 2025, εξελίχθηκαν με εντυπωσιακό τρόπο. Η μάχη για την pole position είχε μεγάλες εκπλήξεις και έναν παγκόσμιο πρωταθλητή να σημειώνει τον ταχύτερο χρόνο.

Ο Πέκο Μπανάια ήταν αυτός που έλαμψε στις κατατακτήριες δοκιμές παίρνοντας την pole position. O Ιταλός βρήκε τη μαγική λύση στα προβλήματα που είχε όλο το τριήμερο, πέρασε από το Q1 στο Q2 και κατέκτησε την πρώτη του pole position στο 2025.

Δίπλα του θα ξεκινήσει στους δύο αγώνες ο Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος είχε πτώση στο τέλος του Q2, ενώ 3ος ήταν ο Φάμπιο Κουαρταραρό.

🔥@PeccoBagnaia scores his first pole position of 2025! 🔥#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/lgO0lRXI9u