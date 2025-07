Ο Φινλανδός οδηγός της Toyota Gazoo Racing σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στο shakedown του Ράλλυ Εσθονίας.

Μετά το σκληρό ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, το WRC συνεχίζεται με το αρκετά πιο γρήγορο σε ρυθμό Ράλλυ Εσθονίας. Ο αγώνας επέστρεψε φέτος στο καλεντάρι του παγκόσμιου πρωταθλήματος, μετά την απουσία του το 2024.

Ο Κάλε Ροβάνπερα - ο οποίος σημείωσε το 2021 στην Εσθονία την πρώτη νίκη της καριέρας του στο WRC - ήταν ταχύτερος όλων στο shakedown της Πέμπτης, τις επίσημες δοκιμές του αγώνα. Τα καλύτερο πέρασμα του Φινλανδού οδηγού της Toyota Gazoo Racing στην ειδική μήκους 4,08 χλμ. ήταν 1:56.3 Ακολούθησαν ο teammate του, Τακαμότο Κατσούτα (1:57.2) και οι οδηγοί της Hyundai Motorsport, Τιερί Νεβίλ (1:57.3) και Οτ Τάνακ (1:57.8).

Shakedown in Estonia 🚀 Getting up to speed on fast gravel roads 😍 #ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallyEstonia 🇪🇪 pic.twitter.com/PDobyOt4Tk