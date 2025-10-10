Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Δήμος Λαμιέων κατέθεσαν το φάκελο υποψηφιότητας για τη φιλοξενία του αγώνα το 2026.

Η Λαμία είναι η μία από τις τρεις πόλεις που διεκδικούν τη διαξεαγωγή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις για το 2026. Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, ο Δήμαρχος Λαμιέων Πανουργιάς Παπαϊωάννου και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας Χρυσόστομος Καρέλλης συναντήθηκαν την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και κατέθεσαν επισήμως τον φάκελο υποψηφιότητας για τη διεξαγωγή του αγώνα.

Παρόντες, προς υποστήριξη της διεκδίκησης, ήταν οι Βουλευτές Φθιώτιδας Γιάννης Οικονόμου, Γεώργιος Κοτρωνιάς και Ιωάννης Σαρακιώτης, όπως επίσης και εκπρόσωπος του Βουλευτή Φθιώτιδας Χρήστου Σταϊκούρα. Συμμετείχαν επίσης στη συνάντηση, από την Motorsport Greece ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Τάκης Πουρναράκης και ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Οργανωτικής Επιτροπής Αριστοτέλης Βαβουγυιός.

Οι Δήμαρχοι Λαμίας, Λουτρακίου και Αλμυρού μιλούν στο Gazzetta για την πρόταση κάθε πόλης

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Περιφέρειας, «στο πλαίσιο της συνάντησης, έγινε αναλυτική παρουσίαση της πρότασης για τη διεξαγωγή του εθνικού αγώνα στην Στερεά Ελλάδα, η οποία καλύπτει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά, οικονομικά και οργανωτικά χαρακτηριστικά. Είχε προηγηθεί και σχετική αυτοψία στο νέο προτεινόμενο χώρο εγκατάστασης του Service Park, από στελέχη της διοργανώτριας αρχής».

Τα βασικά σημεία και πλεονεκτήματα της πρότασης είναι:

Σύγχρονες υποδομές και λειτουργικοί χώροι για το Rally HQ και το Service Park, στη νέα έκταση που προτάθηκε λόγω αναμόρφωσης της ΠΕΛ.

Ειδικές διαδρομές που αγαπήθηκαν από θεατές και οδηγούς.

Πρωτοποριακές περιβαλλοντικές πρακτικές, όπως η αποκλειστική τροφοδοσία του Service Park με πράσινη ενέργεια (παγκόσμια καινοτομία από το 2024).

«Μεγαλύτερο πλεονέκτημα παραμένει το γεγονός ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, οι Δήμοι Λαμιέων, Καμένων Βούρλων, Αμφίκλειας - Ελάτειας, Μακρακώμης, Λεβαδέων, Θηβαίων, Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας, Καρπενησίου, Δελφών και Δωρίδος, το Επιμελητήριο Φθιώτιδας και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς διαθέτουν πλέον τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία, που αποκτήθηκε από το 2021 και έπειτα μέσα από επιτυχημένες διοργανώσεις», αναφέρει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τόσο από τον Υπουργό Γιάννη Βρούτση, όσο και από την ηγεσία της “Motorsport Greece” αναγνωρίστηκε:

Η απόλυτη επιτυχία των προηγούμενων διοργανώσεων.

Η εξαιρετική συνεργασία Κυβέρνησης, Περιφέρειας, Δήμων, Επιμελητηρίου Φθιώτιδας και άλλων φορέων.

Η υψηλή ποιότητα και της νέας πρότασης που κατατέθηκε.

Το Υπουργείο και η Motorsport Greece επιφυλάχθηκαν να ανακοινώσουν τις αποφάσεις τους, την αμέσως επόμενη περίοδο.

Μετά την συνάντηση, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Ξεπεράσαμε εμπόδια και καταθέσαμε επισήμως σήμερα στον Υπουργό Γιάννη Βρούτση και την ηγεσία της διοργανώτριας αρχής, την ολοκληρωμένη πρότασή μας για την εκ νέου διοργάνωση του “Ράλλυ των Θεών”. Έχουμε την εμπειρία, την τεχνογνωσία και κυρίως το πάθος για να φέρουμε εις πέρας άλλη μια επιτυχημένη διοργάνωση. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τους κοινοβουλευτικούς συμμάχους μας σε αυτήν τη διεκδίκηση. Αναμένουμε την απόφαση, υπενθυμίζοντας ότι το Ράλλυ είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Στερεά Ελλάδα, ενώ η Λαμία έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των φίλων του αθλήματος ως η “καρδιά” του αγώνα!».