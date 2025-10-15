Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 έστειλε το δικό του μήνυμα στον πρωτοπόρο και διεκδικητή του φετινού τίτλου.

Ο Λιούις Χάμιλτον έδωσε μια… μυστηριώδη αλλά αιχμηρή συμβουλή στον Όσκαρ Πιάστρι, προτρέποντάς τον να γίνει πιο «σκληρός» στη μάχη του με τον Λάντο Νόρις για τον τίτλο της Formula 1 2025, εντός της McLaren.

Ο Αυστραλός οδηγός προηγείται αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία των οδηγών με 22 βαθμούς διαφορά από τον teammate του, σε μια εσωτερική μάχη που έχει τραβήξει τα βλέμματα φέτος. Παρά τη διαρκή εικόνα ενότητας που προβάλλει η McLaren, φαίνεται πως οι εντάσεις αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους, ειδικά μετά το συμβάν του πρώτου γύρου στη Σιγκαπούρη.

Thinking back to everyone filing through Turns 1-3 at the race start! 😮‍💨👀#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/iPCsca6xLa — Formula 1 (@F1) October 6, 2025

Το μήνυμα του Χάμιλτον στον Πιάστρι

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής, έχοντας περάσει ο ίδιος από παρόμοιες μάχες, όπως με τον Νίκο Ρόσμπεργκ στη Mercedes, ρωτήθηκε στη Σιγκαπούρη αν θα είχε κάποια συμβουλή για τον νεαρό. Ο Βρετανός ήταν ξεκάθαρος.

«Είμαστε αντίπαλοι, οπότε δεν θα του δώσω καμία συμβουλή. Εξάλλου, δεν είναι η πρώτη φορά που μάχεται για πρωτάθλημα. Αγωνίζεται σε διάφορες κατηγορίες εδώ και χρόνια, οπότε δεν υπάρχει πολλά που μπορώ να του πω. Δεν έχουμε μιλήσει, οπότε δεν ξέρω σε τι ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται».

Ωστόσο, ο Χάμιλτον ολοκλήρωσε με μια φράση που, παρότι ειπώθηκε χαριτολογώντας, είχε σαφές μήνυμα: «Μην παραχωρείς καμία θέση, αυτό θα του έλεγα».

Just five drivers remain in mathematical contention for this year's ultimate prize 👑#F1 pic.twitter.com/uFbmRMYvNj — Formula 1 (@F1) October 14, 2025

Η μάχη συνεχίζεται στο Τέξας

Με μόλις έξι αγώνες να απομένουν για το τέλος της σεζόν, οι Πιάστρι και Νόρις δίνουν μια από τις πιο εντυπωσιακές μάχες των τελευταίων ετών. Την ίδια ώρα ο Μαξ Φερστάπεν έχει μαθηματικές ελπίδες για τον τίτλο, με τη Red Bull Racing να έχει βελτιώσει σημαντικά την απόδοση της RB21 στους τελευταίους αγώνες.

Στο νέο επεισόδιο του gmotion podcast, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το GP Σιγκαπούρης και για τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνει, κυρίως μέσα στη McLaren