Husqvarna FS 450: Ακονίζει τα δόντια του για το 2026

Το αγωνιστικό Supermoto της Husqvarna δέχεται αναβαθμίσεις με στόχο τη βελτίωση τόσο στο στιλ όσο και στην ανθεκτικότητα.

Η Husqvarna Mobility ανακοινώνει με υπερηφάνεια την άφιξη του FS 450 2026, της τελευταίας γενιάς του αγωνιστικού Supermoto όπλου της, το οποίο αναβαθμίζεται με αρκετές τεχνικές βελτιώσεις προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα συνεχίσει να θέτει το σημείο αναφοράς σε απόδοση και ανθεκτικότητα. Παράλληλα, μια ξεχωριστή νέα εμφάνιση φρεσκάρει το στυλ της μοτοσικλέτας σε σχέση με αυτή του προηγούμενου μοντέλου.

Οι αλλαγές

Μια αναθεωρημένη ρύθμιση στον ηλεκτρονικά ελεγχόμενο ψεκασμό καυσίμου, ένα τροποποιημένο τελικό εξάτμισης και ένα νέο φιλτροκούτι μειώνουν τα επίπεδα θορύβου για να συμμόρφωση με τους κανονισμούς των αγώνων. Επιπλέον, ένα νέο σπειροειδές καπάκι ψυγείου απλοποιεί τον έλεγχο του ψυκτικού υγρού, ενώ ένα ισχυρότερο προστατευτικό σωλήνα καυσίμου προσφέρει βελτιωμένη αξιοπιστία.

Κινητήρας και ηλεκτρονικά

Το FS 450 τροφοδοτείται από έναν συμπαγή, τετράχρονο κινητήρα SOHC χωρητικότητας 450cc και απόδοσης άνω των 60HP, που προσφέρει άμεση απόκριση στο άνοιγμα του γκαζιού και άπλετη ισχύ σε όλο το εύρος στροφών. Η απόδοση μπορεί να προσαρμοστεί μέσω του Launch Control, του Traction Control, ενός Quickshifter και μιας επιλογής δύο χαρτών κινητήρα (riding modes). Όλα τα βοηθήματα του αναβάτη ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται εύκολα -ακόμα και κατά την οδήγηση- χρησιμοποιώντας ένα διακόπτη που είναι τοποθετημένος στο τιμόνι. Για περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης, το FS 450 μπορεί να συνδυαστεί με την εφαρμογή Ride Husqvarna Motorcycles χρησιμοποιώντας τη Μονάδα Συνδεσιμότητας Offroad (CUO). Αυτή η τεχνολογία θέτει τα χαρακτηριστικά του κινητήρα στα χέρια του αναβάτη για μια πραγματικά εξατομικευμένη εμπειρία.

Από το πάνω ράφι

Η εκτενής λίστα εξαρτημάτων που έχουν δοκιμαστεί σε αγώνες και χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση του FS 450 υπογραμμίζει τον αγωνιστικό σχεδιασμό του. Τα κορυφαία συστατικά στοιχεία από Brembo, WP, ProTaper, ODI, Braking, Metzeler και Alpina αναδεικνύουν τις προδιαγραφές και όλα παίζουν ζωτικό ρόλο στη διασφάλιση ότι η συνολική απόδοση συνδυάζεται με την ανθεκτικότητα και τον απόλυτο έλεγχο.

Η παραγωγή του νέου FS 450 ήδη ξεκίνησε και η διαθεσιμότητα ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις τιμές και τη διαθεσιμότητα απευθυνθείτε στο δίκτυο αντιπροσώπων της εταιρείας ανά την Ελλάδα ή/και στην ιστοσελίδα του μοντέλου.