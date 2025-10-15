Το νέο συμβόλαιο του Βρετανού με τη Mercedes-AMG ενδέχεται να αλλάζει σημαντικά το τοπίο στην αγορά οδηγών της Formula 1 για το 2026.

Η Mercedes και ο Τζορτζ Ράσελ μπορεί να ανανέωσαν τη συνεργασία τους, όμως σύμφωνα με αναφορές, και οι δύο πλευρές παραμένουν ρεαλιστικές και ανοιχτόμυαλες για το μέλλον. Ο λόγος; Η «Silly Season» στη Formula 1 αναμένεται να ανατραπεί πλήρως μέσα στο 2026, με πιθανές εκπλήξεις που μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες στο grid.

Η ομάδα του Τότο Βολφ δεν έχει κρύψει ποτέ ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από τον Μαξ Φερστάπεν και το μέλλον του στη Red Bull Racing. Παρότι ο Ολλανδός έχει συμβόλαιο έως το τέλος του 2028, είναι γνωστό ότι υπάρχουν ρήτρες αποδέσμευσης σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν συγκεκριμένοι αγωνιστικοί στόχοι.

Στην πραγματικότητα, η πιθανότητα να μπορούσε να αποχωρήσει εάν δεν βρισκόταν στους τρεις πρώτους οδηγούς μέχρι τη θερινή διακοπή του 2024 ήταν αυτή που έκανε τη Mercedes να «ψάχνεται» για εναλλακτικές επιλογές νωρίτερα μέσα στη σεζόν.

Η ευκαιρία του 2026

Σύμφωνα με το The Race, το 2025 η ρήτρα στο συμβόλαιο του Φερστάπεν γίνεται ακόμη αυστηρότερη: αν ο Φερστάπεν βρεθεί εκτός της πρώτης δυάδας έως το καλοκαίρι, θα μπορεί να φύγει από τη Red Bull.

Όπως είναι φυσικό, μια τέτοια προοπτική θα ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη Mercedes ώστε να αφήσει ανοιχτό ένα “παράθυρο” για μελλοντική συνεργασία, αν παρουσιαστεί το κατάλληλο timing.

Το εμπόδιο και οι εναλλακτικές

Όπως αναφέρει το The Race, o Ράσελ μπορεί να ανακοινώθηκε ως οδηγός της Mercedes για το 2026, όμως το συμβόλαιο που υπέγραψε είναι πολυετές. Αυτό σημαίνει πως δεσμεύεται με τη γερμανική ομάδα και το 2027, εκτός απροόπτου. Αυτό βάζει δύσκολα στον Φερστάπεν σε περίπτωση που θέλει να φύγει από τη Red Bull Racing τότε οι επιλογές του από κορυφαίες ομάδες λιγοστεύουν σημαντικά.

Η επερχόμενη ριζική αλλαγή κανονισμών το 2026 μπορεί να φέρει απρόβλεπτες ανατροπές, με ομάδες που σήμερα δεν θεωρούνται φαβορί να μεταμορφωθούν σε πρωταγωνιστές.

Μία από αυτές είναι η Aston Martin, για την οποία πλέον θα δημιουργεί μονοθέσια ο Άντριαν Νιούι. Ο πολύπειρος τεχνικός έχει γράψει ιστορία με τη Red Bull Racing και τον Φερστάπεν και σίγουρα το έργο του στη βρετανική ομάδα αναμένει πολύς κόσμος να το δει.

Ο Ολλανδός έχει συνδεθεί στο παρελθόν με την ομάδα του Σίλβερστον, όμως θα βρει απέναντί του τον Φερνάντο Αλόνσο. Ο Ισπανός δεν σκοπεύει να αποχωρήσει από τη Formula 1 και προτεραιότητά του είναι να ανανεώσει το συμβόλαιό του που λήγει στο τέλος του 2026.

