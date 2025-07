Η αγωνιστική δράση στον κόσμο του MotoGP συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ σε δύο τροχούς να επιστρέφει στην Τσεχία και την πίστα του Μπρνο.

Δίχως «ανάσα» συνεχίζεται η αγωνιστική δράση στο μαγικό κόσμο του MotoGP. Το συναρπαστικό πρωτάθλημα ετοιμάζεται για την επιστροφή του στo Μπρνο για το Grand Prix Τσεχίας το τριήμερο 18-20 Ιουλίου. Ο αγώνας απουσίαζε από το πρόγραμμα για πολλά χρόνια, μιας και τελευταία φορά που έτρεξαν οι μοτοσικλέτες του παγκοσμίου πρωταθλήματος ήταν το 2020.

Πρόκειται για τον 12ο αγώνα στη φετινή αγωνιστική σεζόν και αναμένεται με αγωνία μιας και είναι για όλους ένα ταξίδι στο άγνωστο.

Γνωρίστε την πίστα

Η πίστα έκανε ντεμπούτο στο MotoGP το 1965 και πέρα από το GP Τσεχίας έχει φιλοξενήσει το ευρωπαϊκό Grand Prix. Η διαδρομή έχει μήκος 5,4 χιλιόμετρα και αποτελείται από 18 στροφές, έξι αριστερές και οκτώ δεξιές. Πρόκειται για ένα μια πολύ διαφορετική πίστα από το Σάχσενρινγκ, με τα πιθανά σημεία για προσπέρασμα να είναι πολλά.

Τις περισσότερες νίκες στο Μπρνο έχουν κατακτήσει οι Τζάκομο Αγκοστίνι, Μαξ Μπιάτζι και Βαλεντίνο Ρόσι με 7 στο σύνολο. Νικητής στον τελευταίο αγώνα του MotoGP στην Τσεχία το 2020 ήταν ο Μπραντ Μπίντερ της KTM. Το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Μαρκ Μάρκεθ με το 1:54,596.

Ο μονόλογος του Μάρκεθ συνεχίζεται

Στον αγώνα της Γερμανίας ο Μαρκ Μάρκεθ κατέκτησε μία ακόμη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα και επέκτεινε κι άλλο το προβάδισμά του στη βαθμολογία. Ο τρόπος που εξελίσσεται το φετινό πρωτάθλημα δημιουργεί το ερώτημα: «Πότε θα εξασφαλίσει μαθηματικά τον τίτλο ο Μάρκεθ».

Μένει να δούμε αν σε μία πίστα που έχουν να οδηγήσουν χρόνια οι αναβάτες θα δούμε έναν άλλο πρωταγωνιστή. Ιδιωτικές δοκιμές στο Μπρνο έχουν πραγματοποιήσει εντός του 2025 οι Yamaha και Honda.

Η μετάδοση του αγώνα

Η τηλεοπτική μετάδοση του Grand Prix Τσεχίας για το MotoGP θα γίνει από την CosmoteTV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του 12ου αγώνα της φετινής σεζόν στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα Grand Prix Τσεχίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 18 Ιουλίου

11:45-12:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:00-17:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 19 Ιουλίου

11:10-11:40 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

11:50-12:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

16:00 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 20 Ιουλίου

10:40-10-50 – Warm-Up

15:00 – Αγώνας