Το GP Γερμανίας επιβεβαίωσε την απόλυτη κυριαρχία του Μαρκ Μάρκεθ στο φετινό MotoGP - Στο βάθρο οι Άλεξ Μάρκεθ και Πέκο Μπανάια.

Το Grand Prix Γερμανίας ήταν ο 11ος αγώνας της φετινής χρονιάς για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP και σηματοδότησε το μέσον της σεζόν, καθώς απομένουν άλλοι 11 αγώνες για το τέλος της. Σε μια κούρσα που αποδείχτηκε αγώνας επιβίωσης, ο «Βασιλιάς» του Σάχσενρινγκ Μαρκ Μάρκεθ ήταν εκείνος που πήρε τη νίκη - και μάλιστα όσο άνετα και εύκολα προβλεπόταν πριν από τον ξεκίνημα του αγώνα. Ο Ισπανός αναβάτης της εργοστασιακής Ducati Lenovo έφυγε μπροστά στην εκκίνηση και δεν ξανακοίταξε πίσω, για να φτάσει με «αυτοκρατορικό» τρόπο στην καρό σημαία, πανηγυρίζοντας μια μεγάλη νίκη σε έναν αγώνα ορόσημο: ήταν το 200ό grand prix του Μαρκ Μάρκεθ στο MotoGP.

In a league of its own! 🚀 @marcmarquez93 celebrates his 200th #MotoGP start winning at the Sachsenring! 🥇#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/VeVkjZZwrN