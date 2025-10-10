Δύο premium ηλεκτρικά SUV προσεγγίζουν την καθημερινότητα από διαφορετικούς δρόμους, που όμως θέλεις να κάνεις - και να ξανακάνεις.

Η ηλεκτροκίνηση έχει ωριμάσει. Όχι μόνο ως τεχνολογία, αλλά και ως ιδέα: σήμερα δεν χρειάζεται να πείσεις κανέναν ότι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να είναι καθημερινό, ασφαλές, άνετο και αποδοτικό. Η συζήτηση έχει περάσει σε άλλο επίπεδο – το πώς κάθε εταιρεία ερμηνεύει αυτή τη νέα πραγματικότητα. Και σε αυτό το πεδίο, η σύγκριση ανάμεσα στη Mercedes EQA 250+ και το Volvo EX40 Single Motor Extended Range είναι αποκαλυπτική.

Δύο premium compact SUV, με κοινή λογική και εντελώς διαφορετική φιλοσοφία: η Mercedes εστιάζει στη ραφιναρισμένη πολυτέλεια και στην τεχνολογική οικειότητα, ενώ η Volvo εκφράζει την αυθεντική σκανδιναβική απλότητα, με έντονη οικολογική συνείδηση. Στόχος; Ο ίδιος: να κάνουν την ηλεκτρική καθημερινότητα πιο φυσική και πιο ανθρώπινη.

Σχεδίαση: Πολυτέλεια με άποψη, καθαρότητα με χαρακτήρα

Η EQA είναι άμεσο παιδί της οικογένειας EQ, αλλά παραμένει σαφώς αναγνωρίσιμη ως Mercedes. Η μάσκα με το γυαλιστερό πάνελ, τα ενιαία LED εμπρός και πίσω και η γενναιόδωρη χρήση φωτός στο αμάξωμα προβάλλουν μια ήρεμη, σχεδόν ρευστή κομψότητα. Η αεροδυναμική της (Cd 0,27) βοηθά ουσιαστικά στην κατανάλωση, αλλά και στο «σιωπηλό» προφίλ που θέλει να έχει.

Η Volvo από την άλλη ακολουθεί την αντίθετη οδό: σχεδιαστική ειλικρίνεια. Το EX40 (πρώην XC40 Recharge) έχει γεωμετρικές γραμμές, οριζόντιες επιφάνειες, στιβαρό πάτημα και μια αίσθηση στιβαρής λειτουργικότητας. Η μάσκα είναι πλέον κλειστή, οι τροχοί φτάνουν έως και τις 20 ίντσες και η συνολική εικόνα εκπέμπει «καθαρή δύναμη».

Η Mercedes θέλει να σε κάνει να χαλαρώσεις, η Volvo να νιώσεις ότι έχεις τον έλεγχο. Και μόνο από την όψη, καταλαβαίνεις ποιο από τα δύο έχει μεγαλύτερη ανάγκη την αποδοχή του κοινού και ποιο απλώς σε καλεί να μπεις, χωρίς να προσπαθεί.

Εσωτερικό: Δύο σχολές πολυτέλειας

Στην καμπίνα, η διαφορά είναι σχεδόν φιλοσοφική. Η EQA προσφέρει το γνώριμο high-tech περιβάλλον της Mercedes: διπλές οθόνες 10,25 ιντσών, το σύστημα MBUX με φωνητικές εντολές, 64 αποχρώσεις ambient φωτισμού και μια αισθητική που συνδυάζει μέταλλο, ύφασμα και δέρμα με λεπτομέρειες που θυμίζουν S-Class σε σμίκρυνση. Οι επιφάνειες είναι άψογες, η αίσθηση πολυτέλειας πλήρης.

Η EX40, αντίθετα, ακολουθεί τον δρόμο της απλότητας. Ένα κάθετο infotainment με Google built-in, ελάχιστα φυσικά πλήκτρα και καθαρές γραμμές συνθέτουν ένα περιβάλλον ήσυχο και οικείο. Τα υλικά είναι ανακυκλωμένα, τα καθίσματα εργονομικά, οι χώροι πρακτικοί. Η αίσθηση πολυτέλειας εδώ δεν προκύπτει από τη λάμψη, αλλά από την αμεσότητα.

Και τα δύο έχουν εξαιρετικά καθίσματα, αλλά η Mercedes υπερτερεί οριακά σε ηχομόνωση και ραφιναρισμό. Το Volvo σε απλότητα χρήσης. Αν η EQA είναι ένα φωτεινό σαλόνι σε ακριβό ξενοδοχείο, το EX40 είναι ένα ζεστό σαλόνι σκανδιναβικού σπιτιού.

Παρότι είναι σχεδόν ίδιου μεγέθους (4,46 μ. η EQA, 4,44 μ. το ΕΧ40), η πρακτικότητα διαφέρει. Το Volvo προσφέρει ελαφρώς περισσότερους χώρους για τα πόδια και κεφάλι πίσω, καθώς και πορτμπαγκάζ 450 λτ. (συν μικρό frunk μπροστά). Η Mercedes, με τις μπαταρίες κάτω από το πάτωμα, διαθέτει 340 λτ. χώρου αποσκευών – επαρκή, αλλά όχι εντυπωσιακά. Στην καθημερινή χρήση, όμως, η Mercedes προσφέρει καλύτερη ορατότητα.

Κινητήρες και τεχνικά στοιχεία

Mercedes EQA 250+ Volvo EX40 Single Motor ER Κινητήρας Εμπρός 140 kW (190 hp) Πίσω 185 kW (252 hp) Ροπή 385 Nm 420 Nm 0–100 km/h 8,6 s 7,3 s Μπαταρία (ωφέλιμη) 70,5 kWh 82 kWh Αυτονομία WLTP 560 km 575 km Φόρτιση DC έως 170 kW έως 200 kW Βάρος 1.950 kg 2.050 kg Μετάδοση FWD RWD

Στην πράξη, η Mercedes δείχνει πιο αποδοτική ενεργειακά. Με ήπια οδήγηση μπορείς να ξεπεράσεις τα 480 km, ενώ το Volvo σπάνια θα δώσει πάνω από 450 km χωρίς φόρτιση. Το EX40, πάντως, είναι εμφανώς πιο γρήγορο και δυναμικό, χάρη στον ηλεκτροκινητήρα πίσω και στην αμεσότερη απόκρισή του.

Στο δρόμο: Δύο διαφορετικοί ρυθμοί

Η οδήγηση αποκαλύπτει ξεκάθαρα το χαρακτήρα κάθε αυτοκινήτου. Η EQA 250+ είναι ήρεμη, πολιτισμένη και εξαιρετικά προοδευτική στις αντιδράσεις της. Το τιμόνι έχει τη σωστή αίσθηση βάρους, η ανάρτηση φιλτράρει με αξιοσημείωτη άνεση και το αυτοκίνητο αποπνέει τη σταθερότητα που περιμένεις από μια Mercedes. Δεν προκαλεί, δεν κουράζει, δεν εκνευρίζει – είναι η επιτομή της ηλεκτρικής ηρεμίας.

Το EX40, από την άλλη, είναι πιο «ζωντανό». Η κίνηση πίσω χαρίζει καλύτερη ισορροπία, το τιμόνι είναι ακριβές και οι αντιδράσεις πιο άμεσες. Στο πρόγραμμα Performance θυμίζει σχεδόν μικρό GT, με τον έλεγχο πρόσφυσης να επιτρέπει και λίγη ελευθερία. Στον αυτοκινητόδρομο πατά σταθερά, ενώ στην πόλη δείχνει πιο «βαρύ» από όσο είναι.

Σε δρόμο με στροφές, το Volvo δείχνει πιο πρόθυμο να παίξει, η Mercedes πιο σταθερή και προβλέψιμη. Αν το EX40 σου ανεβάζει σφυγμούς, η EQA σε κάνει να ηρεμείς.

Τεχνολογία και συνδεσιμότητα

Η Mercedes προβάλλει -και δικαίως- το MBUX ως σημείο υπεροχής: δύο οθόνες υψηλής ανάλυσης, φυσικός φωνητικός έλεγχος, αναβαθμίσεις OTA και μια αίσθηση απόλυτης ενσωμάτωσης. Το σύστημα χρειάζεται μεν λίγη εξοικείωση, αλλά ανταμείβει με βάθος λειτουργιών και παραμετροποίηση.

Η Volvo, αντίθετα, προσεγγίζει με την πλατφόρμα Google built-in: Google Maps, Assistant και Play Store ως ενσωματωμένες εφαρμογές. Είναι απλούστερη, πιο φιλική στον οδηγό, αλλά κάπως πιο «κλειστή» στη διαχείριση των δεδομένων του οχήματος.

Και τα δύο υποστηρίζουν ασύρματο Android Auto/Apple CarPlay και πλήρη OTA ενημέρωση, όμως η Mercedes κερδίζει σε οπτική ποιότητα και το Volvo σε «οικειότητα».

Το EX40 διαθέτει πλήρες πακέτο υποβοηθήσεων (Pilot Assist, Cross Traffic Alert, Blind Spot Info, Driver Alert), με απόδοση που θυμίζει αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2+. Η EQA, με το σύστημα Driving Assistance Plus, λειτουργεί εξίσου ομαλά, αλλά και πιο «ανθρώπινα», καθώς αφήνει στον οδηγό την πρωτοβουλία χωρίς υπερβολικές παρεμβάσεις.

Και οι δύο έχουν κορυφαία βαθμολογία 5 αστέρων Euro NCAP, όμως η αίσθηση εμπιστοσύνης πίσω από το τιμόνι είναι διαφορετική: Το Volvo εκπέμπει ασφάλεια από την κατασκευή του, η Mercedes προσθέτει και την ωριμότητα των ηλεκτρονικών της.

Φόρτιση και πραγματική αυτονομία

Η EQA 250+ υποστηρίζει φόρτιση έως 170 kW DC, γεμίζοντας από 10 % σε 80 % σε περίπου 30 λεπτά, ή σε 7,5 ώρες σε wallbox 11 kW. Το Volvo EX40 δέχεται έως 200 kW DC, ολοκληρώνοντας την ίδια διαδικασία σε 28 λεπτά, ενώ με AC 11 kW χρειάζεται περίπου 8 ώρες.

Στην πράξη, όμως, η Mercedes καταναλώνει λιγότερο (περίπου 17 kWh/100 km μέσος όρος), κάτι που αντισταθμίζει τη διαφορά στην ταχύτητα φόρτισης. Σε ταξίδι, με ταχύτητες γύρω στα 120 km/h, η EQA προσφέρει 20–30 km παραπάνω πραγματικής αυτονομίας σε κάθε κύκλο φόρτισης.

Κόστος και εγγύηση στην Ελλάδα

Τα δύο μοντέλα κινούνται πολύ κοντά σε τιμή. Mercedes EQA 250+ ξεκινά από περίπου 56.000 ευρώ, με δυνατότητα μείωσης μέσω του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», ενώ το Volvo EX40 Single Motor ER από περίπου 54.000 ευρώ (επίσης δικαιούται επιδότησης).

Η Mercedes προσφέρει εγγύηση μπαταρίας 8 ετών ή 160.000 km και γενική εγγύηση 5 ετών, ενώ η Volvo έχει 8 έτη / 160.000 km για τη μπαταρία και 3 έτη γενικής κάλυψης. Στα service, η Mercedes έχει χαμηλότερο κόστος συντήρησης λόγω της απλούστερης διάταξης συστήματος ψύξης και του εκτεταμένου δικτύου συνεργείων. Η Volvo, από την άλλη, παρέχει 3 χρόνια δωρεάν συντήρηση, κάτι που ισορροπεί την πλάστιγγα.

Η διαφορά βρίσκεται στον τρόπο

Στην καθημερινότητα, η EQA δείχνει φτιαγμένη για όσους αγαπούν τη Mercedes: ησυχία, ραφιναρισμένη κύλιση, υψηλή ποιότητα κύλισης και αίσθηση «μεγάλου» αυτοκινήτου. Η μετάβαση από ένα θερμικό μοντέλο της μάρκας σε αυτό είναι φυσική.

Το EX40, αντιθέτως, απευθύνεται σε εκείνους που δεν τους απασχολεί ιδιαίτερα το «brand status» αλλά θέλουν ένα λειτουργικό, στιβαρό και μοντέρνο ηλεκτρικό SUV με καθαρό design και γήινη αίσθηση. Το σύστημα Google Assistant σε κάνει να νιώθεις σαν στο smartphone σου, αλλά με κάπως λιγότερη «τελετουργία».

Το Volvo EX40 είναι ειλικρινές και ικανό ηλεκτρικό SUV: γρήγορο, στιβαρό, με άριστη εργονομία και τεχνολογία που δεν μπερδεύει τον οδηγό. Είναι το αυτοκίνητο που θα εκτιμήσει όποιος θέλει να μεταβεί στην ηλεκτρική εποχή χωρίς περιττή πολυτέλεια. Η Mercedes EQA 250+, από την άλλη, δεν κάνει καμία επανάσταση· κάνει κάτι πιο σπάνιο: κάνει τα πάντα να λειτουργούν ήρεμα, σωστά και αρμονικά. Έχει λιγότερη ισχύ, αλλά περισσότερη συνοχή. Λιγότερους χώρους, αλλά καλύτερη αίσθηση. Δεν προσπαθεί να σε εντυπωσιάσει, σε κάνει απλώς να νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε κάτι ακριβό, ώριμο και μελετημένο. Αν η Volvo είναι το ευφυές βήμα προς το μέλλον, η Mercedes είναι ο γνώριμος δρόμος που οδηγεί εκεί με σιγουριά. Και κάπου εκεί, διακριτικά, βρίσκεται και η οριακή της υπεροχή.