Αγορά αυτοκινήτου: Ισχυρή άνοδος 27% τον Σεπτέμβριο και 3.9% το 9μηνο του 2025

Τα υβριδικά ξεπερνούν το 50% της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου και τα SUV παραμένουν σταθερά στην κορυφή.

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου συνεχίζει την ανοδική της πορεία, επιβεβαιώνοντας ότι το 2025 θα κλείσει με θετικό πρόσημο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ), τον Σεπτέμβριο του 2025 ταξινομήθηκαν 12.274 νέα επιβατικά, έναντι 9.669 τον ίδιο μήνα του 2024, σημειώνοντας αύξηση 27%.

Συνολικά, στο εννεάμηνο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου έχουν ταξινομηθεί 112.233 νέα επιβατικά, έναντι 108.035 πέρυσι (+3,9%). Πρόκειται για μια από επίδοση που επιβεβαιώνει την πρόβλεψη ότι η αγορά σταθεροποιείται σε επίπεδα άνω των 130.000 ετήσιων μονάδων.

Οι ταξινομήσεις ανά καύσιμο

Η εικόνα του φετινού Σεπτεμβρίου δείχνει ξεκάθαρα την επικράτηση του εξηλεκτρισμού σε όλες του τις μορφές. Τα υβριδικά (HEV) κατέγραψαν 54,3% μερίδιο αγοράς, σημειώνοντας θεαματική αύξηση από το 46,6% του αντίστοιχου περσινού μήνα. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τόσο τα κλασικά όσο και τα ήπια υβριδικά (mild hybrid), τα οποία κερδίζουν ραγδαία έδαφος λόγω της χαμηλής κατανάλωσης και της απουσίας ανάγκης φόρτισης. Τα plug-in υβριδικά (PHEV) συνέχισαν την ανοδική πορεία τους, φτάνοντας το 9,4%, από 7,6% τον Σεπτέμβριο του 2024.

Αντίθετα, τα αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) παρουσίασαν μικρή υποχώρηση, περιοριζόμενα στο 6,9% της αγοράς (έναντι 9,0% πέρυσι). Η πτώση αυτή συνδέεται με την ολοκλήρωση του προηγούμενου κύκλου επιδοτήσεων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και την αναμονή για το νέο πρόγραμμα που θα ενεργοποιηθεί προς το τέλος του έτους. Παρ’ όλα αυτά, το μερίδιο των BEV παραμένει σε σταθερά υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2023, δείχνοντας ότι η ηλεκτροκίνηση έχει πλέον εδραιωθεί θεσμικά στην αγορά.

Τα βενζινοκίνητα κατέλαβαν 21,2%, συνεχίζοντας την πτωτική τους πορεία καθώς οι περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται στα υβριδικά. Η diesel τεχνολογία περιορίστηκε στο 4,6%, καθιστώντας την επιλογή αυτή πλέον περιθωριακή και σχεδόν αποκλειστικά εταιρική.

Το υγραέριο (LPG) διατήρησε τη δυναμική του, με μερίδιο 3,6%, αποτελώντας τη φθηνότερη λύση για όσους αναζητούν χαμηλό κόστος χρήσης, ενώ το CNG παραμένει πρακτικά ανενεργό, με ποσοστό μηδενικό.

Τα SUV στο 70,9% των πωλήσεων

Η κυριαρχία των SUV στην ελληνική αγορά είναι πλέον απόλυτη. Τον Σεπτέμβριο, τα SUV αντιπροσώπευσαν το 70,9% των συνολικών ταξινομήσεων, ποσοστό που συνιστά νέο ρεκόρ για τη χώρα. Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει από τα μικρά B-SUV έως τα μεσαία και μεγάλα μοντέλα, τα οποία καλύπτουν πλέον σχεδόν κάθε υποκατηγορία τιμής και τεχνολογίας.

Τα B-SUV εξακολουθούν να αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» της αγοράς, ενώ η συμμετοχή των C-SUV ενισχύεται συνεχώς με νέες, πιο αποδοτικές εκδόσεις. Οι υπόλοιπες κατηγορίες (hatchback, sedan, station wagon) περιορίζονται συνολικά κάτω από το 30%, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο Έλληνας οδηγός έχει πια ταυτίσει την έννοια του «καινούριου αυτοκινήτου» με ένα SUV.

Στο σύνολο του εννεαμήνου 2025, η κατανομή ανά καύσιμο έχει ως εξής:

Υβριδικά (HEV): 48,8% (από 31,4% το 2024)

Βενζίνη: 28,1%

Diesel: 5,2%

PHEV: 8,6%

BEV: 6,1%

LPG: 3,2%

CNG: 0,0%

Τα υβριδικά ξεπέρασαν τη βενζίνη, σηματοδοτώντας μια ιστορική καμπή για την ελληνική αγορά. Ο εξηλεκτρισμός σε όλες του τις μορφές (HEV, PHEV, BEV) συγκεντρώνει πλέον πάνω από το 63% των συνολικών ταξινομήσεων, επιβεβαιώνοντας ότι η μετάβαση προς τα νέα συστήματα κίνησης δεν είναι πλέον μελλοντική τάση, αλλά παρόν.

Μια αγορά που ωριμάζει

Τα στοιχεία του ΣΕΑΑ δείχνουν μια αγορά που σταδιακά ωριμάζει, μακριά από την αστάθεια των προηγούμενων ετών. Η ανάπτυξη δεν βασίζεται σε εκπτώσεις ή επιδοτήσεις, αλλά στην πραγματική ζήτηση για σύγχρονα, αποδοτικά και τεχνολογικά προηγμένα μοντέλα. Τα SUV διατηρούν τη θέση τους ως βασικός πυλώνας, τα υβριδικά καθιερώνονται ως η «λογική επιλογή» και τα ηλεκτρικά αρχίζουν να αποκτούν δική τους βάση, έστω και χωρίς θεαματικούς ρυθμούς αύξησης.

Αν η τάση αυτή συνεχιστεί και το τελευταίο τρίμηνο, το 2025 αναμένεται να ολοκληρωθεί με περίπου 140.000 νέες ταξινομήσεις επιβατικών, φέρνοντας την αγορά στα υψηλότερα επίπεδα από το 2010 και επιβεβαιώνοντας ότι η μετάβαση σε μια νέα εποχή κινητικότητας έχει ήδη ξεκινήσει.