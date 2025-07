Το πιο παράξενο όχημα στο Γκούντγουντ: Ο οδηγός κάθεται μέσα στον τροχό! (vid)

To τρελό μονόκυκλο εντυπωσίασε το κοινό στο Φεστιβάλ Ταχύτητας του Γκούντγουντ. Πώς όμως λειτουργεί;

Κάθε χρόνο στο Φεστιβάλ Ταχύτητας Γκούντγουντ συγκεντρώνονται τα πιο γρήγορα αλλά και σπάνια οχήματα από όλο τον κόσμο, για ένα τετραήμερο θεάματος. Το βραβείο όμως του πιο... παράξενου παίρνει αναμφισβήτητα αυτό το μονόκυκλο.

Όπως μαρτυρά και το όνομά του, το Monowheel έχει μόνο έναν τροχό, με τον αναβάτη να κάθεται στο κέντρο του! Και όπως ήταν φυσικό, μαγνήτισε τα βλέμματα όταν άρχισε να κινείται στην ανάβαση.

Is this the weirdest vehicle you've seen at #FOS 2025 so far? The Monowheel is an incredible motorised unicycle that swaps out a traditional two-wheeled design for one large single track. Rumour has it that this machine can reach a frightening 90mph! pic.twitter.com/s19KToUQIg