Ο Όλιβερ Μπλούμε αποχωρεί από την κορυφή της Porsche για να επικεντρωθεί πλήρως στoν Όμιλο Volkswagen.

Η Porsche ανακοίνωσε επισήμως ότι ο Δρ. Μίχαελ Λάιτερς (Michael Leiters) θα αναλάβει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) της εταιρείας από την 1η Ιανουαρίου 2026, διαδεχόμενος τον Όλιβερ Μπλούμε (Oliver Blume), ο οποίος αποχωρεί μετά από δέκα χρόνια στην ηγεσία της για να επικεντρωθεί πλήρως στα καθήκοντά του ως CEO του Ομίλου Volkswagen.

Η απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου της Porsche επισφραγίζει τη μετάβαση σε μια νέα φάση για τη μάρκα, έπειτα από μια δεκαετία που χαρακτηρίστηκε από ιστορική οικονομική ανάπτυξη, την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο (IPO) και μια ευρεία αναδιάρθρωση της προϊοντικής στρατηγικής.

Ένας παλιός γνώριμος επιστρέφει στη Στουτγάρδη

Ο νέος επικεφαλής, Μίχαελ Λάιτερς, κάθε άλλο παρά άγνωστος είναι για την Porsche. Πριν την πορεία του ως CEO της McLaren Automotive (2022–2025) και CTO της Ferrari (2014–2022), είχε εργαστεί στην Porsche για 13 χρόνια, έχοντας την ευθύνη για τις σειρές Cayenne και Macan — δύο από τα πιο επιτυχημένα εμπορικά μοντέλα στην ιστορία της μάρκας.

Ο Δρ. Βόλφγκανγκ Πόρσε (Wolfgang Porsche), πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, δήλωσε: «Ο Δρ. Μίχαελ Λάιτερς διαθέτει δεκαετίες εμπειρίας στην αυτοκινητοβιομηχανία. Το ηγετικό του ύφος και η τεχνική του κατάρτιση αποτελούν τις ιδανικές προϋποθέσεις για να οδηγήσει την Porsche επιτυχώς μέσα στις προκλήσεις της εποχής. Έχει την πλήρη εμπιστοσύνη του Εποπτικού Συμβουλίου».

Ο Όλιβερ Μπλούμε

Η παρακαταθήκη του Όλιβερ Μπλούμε

Ο Μπλούμε αναλαμβάνει αποκλειστικά πλέον τον ρόλο του CEO του Volkswagen Group, έχοντας ολοκληρώσει έναν κύκλο που σημάδεψε όσο λίγοι τη σύγχρονη ιστορία της Porsche. Υπό την ηγεσία του, η εταιρεία κατέγραψε διαδοχικά ρεκόρ πωλήσεων και κερδοφορίας, επέκτεινε την παρουσία της στις αγορές των ΗΠΑ και της Κίνας και πέτυχε εντυπωσιακές επιδόσεις στους αγώνες.

Στην αποχαιρετιστήρια δήλωσή του, ο Μπλούμε ανέφερε: «Μετά από δέκα χρόνια ευθύνης για την Porsche AG, αποφάσισα να παραδώσω τα καθήκοντά μου στο τέλος του έτους, προς όφελος του Ομίλου Volkswagen. Είχα το προνόμιο να αναπτύξω μια σπουδαία εταιρεία με μια φανταστική ομάδα. Είμαι χαρούμενος που ο Μίχαελ Λάιτερς, ένας έμπειρος επαγγελματίας του κόσμου των σπορ αυτοκινήτων, αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο. Έχει την πλήρη εμπιστοσύνη μου».

