H ιταλική ομάδα έχει ήδη αρχίσει να στρέφει την προσοχή της στην επόμενη αγωνιστική σεζόν της Formula 1 και την τεράστια αλλαγή στους τεχνικούς κανονισμούς.

Παρότι η σεζόν του 2025 έχει μόλις φτάσει στο μέσον της, η Scuderia Ferrari έχει ήδη αρχίσει να στρέφει την προσοχή της στο νέο τεχνικό κανονιστικό πλαίσιο του 2026. Η αδυναμία της ομάδας του Μαρανέλο να σταθεί απέναντι στη McLaren, που κυριαρχεί στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1, φαίνεται να οδηγεί την ιταλική ομάδα σε πρόωρη ανασύνταξη.

Μετά από 12 αγώνες το 2025, η McLaren έχει κερδίσει τους 9 και δείχνει ασταμάτητη στην πορεία της προς το νταμπλ τίτλων. Η Ferrari, από την άλλη, παραμένει μακριά από την κορυφή, χωρίς νίκη, με 222 βαθμούς. Η διαφορά της από τη βρετανική ομάδα είναι 238 βαθμοί.

Μετά το πέρας του Grand Prix Μ. Βρετανίας, ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, «πέταξε» λευκή πετσέτα στο φετινό πρωτάθλημα: «Νομίζω ότι είμαστε όλοι ρεαλιστές – θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιστρέψουμε και να φτάσουμε τη McLaren. Έχουν ένα πλεονέκτημα. Σε κάποιες πίστες και υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορούμε να τους ανταγωνιστούμε, αλλά γενικά υπερτερούν».

Wrapping up our Silverstone weekend 📸 pic.twitter.com/5xS0ehBZ4i

Ο Βασέρ ξεκαθάρισε πως ακόμη και με νίκη στα εναπομείναντα Grand Prix, η ομάδα του δεν πρόκειται να πάρει το πρωτάθλημα. Όμως, το 2026 παρουσιάζεται ως μία νέα μεγάλη ευκαιρία για το εργοστάσιο του Μαρανέλο κάτι που γνωρίζει καλά ο Γάλλος.

«Έχουν σημαντικό προβάδισμα στο πρωτάθλημα. Ακόμη και αν κερδίσουμε όλους τους υπόλοιπους αγώνες, δεν είμαι σίγουρος πως θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Αλλά συνεχίζουμε τη μάχη με τις Mercedes και Red Bull. Θέλουμε να κερδίσουμε κάποιους αγώνες, και αυτό είναι σημαντικό για την ομάδα. Όσον αφορά τη διαίρεση πόρων μεταξύ του 2025 και του 2026, στη Ferrari ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε», είπε.

A tale of two races, a good effort in changeable conditions 🌧️ 🇬🇧 pic.twitter.com/jGpElodUyO