Σαν Σήμερα: Η νίκη του Ρόσμπεργκ που τον κράτησε ζωντανό στη μάχη του τίτλου (vid)

Ποια είναι τα πιο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού σαν σήμερα; Ακολουθεί η απάντηση.

Ταξίδι σε όλο το φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουμε και σήμερα. Στη Formula 1 θα μάθουμε για μία ακόμη μάχη ανάμεσα στους Λιούις Χάμιλτον και Νίκο Ρόσμπεργκ, ενώ στο MotoGP ο Μαρκ Μάρκεθ πήρε ακόμη νίκη. Επιπλέον, θα μάθουμε πότε ένας αγαπημένος οδηγός αγώνων ράλλυ πήρε το μοναδικό του τίτλο, ενώ το σημερινό μας πρόγραμμα έχει και αγώνες αντοχής.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 9/11, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1969, ο αείμνηστος Μπρους ΜακΛάρεν ολοκλήρωσε τη σεζόν για το πρωτάθλημα Can-Am, παίρνοντας τη νίκη στην πίστα του Τέξας με τη McLaren M8B. Αυτή ήταν η 9η και τελευταία νίκη του Νεοζηλανδού σε αυτή τη διοργάνωση. Δυστυχώς σκοτώθηκε στην πίστα του Γκούντγουντ μερικές εβδομάδες αργότερα, λίγο πριν την έναρξη της σεζόν του 1970.

Σαν σήμερα, το 2003, ο Πέτερ Σόλμπεργκ κατέκτησε τον τίτλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC) επικρατώντας στον τελευταίο σταθμό εκείνης της σεζόν: το Ράλλυ Μεγάλης Βρετανίας. Ο Νορβηγός οδηγός της Subaru κέρδισε 13 από τις 18 Ειδικές Διαδρομές και πήρε τη νίκη, αφήνοντας 43 δευτερόλεπτα πίσω του τον Σεμπαστιέν Λεμπ της Citroen. Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο teammate του Σόλμπεργκ, Τόμι Μάκινεν, ο οποίος έκλεισε και την καριέρα του στο WRC, μετά από 139 εμφανίσεις.

Σαν σήμερα το 2014, ο Νίκο Ρόσμπεργκ κέρδισε το GP Βραζιλίας και μείωσε τη βαθμολογική του διαφορά από τον βασικό ανταγωνιστή και teammate του, Λιούις Χάμιλτον. Ο Γερμανός της Mercedes εκκίνησε από την pole position και διατήρησε την πρωτοπορία του μέχρι το τέλος, παρά το γεγονός πως ο Χάμιλτον τον πλησίασε επικίνδυνα στο τέλος του αγώνα. Έτσι έκλεισε την ψαλίδα από τον Βρετανό στους 17 βαθμούς, με έναν αγώνα πλέον να απομένει για το φινάλε της σεζόν.

Σαν σήμερα, επίσης το 2014, ο πρωταθλητής Μαρκ Μάρκεθ κέρδισε το Grand Prix της Βαλένθια για το MotoGP, στην πίστα Ρικάρντο Τόρμο. Ο Βαλεντίνο Ρόσι εκκίνησε από την pole position, για πρώτη φορά μετά το GP Γαλλίας του 2010. Ωστόσο, ο άσσος της Honda ήταν αυτός που επικράτησε, αφήνοντας πίσω του τον “Γιατρό” της Yamaha για 3.5 δευτερόλεπτα. Το βάθρο ολοκλήρωσε ο έτερος Ισπανός αναβάτης της Honda, Ντάνι Πεντρόσα. Ο αγώνας αυτός σήμανε και την επιστροφή της Suzuki μετά το 2011, η οποία συμμετείχε με τον Ράντι Ντε Πουνιέ.

Φωτογραφίες: chevychevelle/Twitter-X