Ερωτήματα σχετικά με την επόμενη μέρα στη Red Bull Racing εξέφρασε η πλευρά του Ολλανδού παγκόσμιου πρωταθλητή στην πρώτη της αντίδραση στην αποχώρηση του Χόρνερ.

Η Red Bull Racing ανακοίνωσε επισήμως την αποχώρηση του Κρίστιαν Χόρνερ από την τεχνική και εκτελεστική ηγεσία της ομάδας, ύστερα από σχεδόν δύο δεκαετίες παρουσίας στο τιμόνι. Ο Λοράν Μεκίς αναλαμβάνει πλέον καθήκοντα επικεφαλής και CEO, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής και την απαρχή μιας νέας για την αυστριακή ομάδα της Formula 1.

Η θέση του Χόρνερ είχε τεθεί υπό σοβαρή αμφισβήτηση από τις αρχές του 2024, όταν ξεκίνησε εσωτερική έρευνα για καταγγελίες που έγιναν εις βάρος του από συνεργάτιδα της ομάδας. Αν και απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες, η πίεση δεν μειώθηκε.

20 years. 405 races. The grid bids farewell to its longest-serving Team Principal 🫡 #F1 pic.twitter.com/S4qB4XqN7s

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της Red Bull Racing για την αποχώρηση του Κρίστιαν Χόρνερ από την ηγεσία της ομάδας, η πλευρά Φερστάπεν έκανε την πρώτη της αντίδραση. Συγκεκριμένα, ο μάνατζερ του Ολλανδού, ανέφερε στην De Telegraaf.

«Είχαμε ενημερωθεί εκ των προτέρων για αυτή την απόφαση από τη διοίκηση της Red Bull. Εναπόκειται στη Red Bull να εξηγήσει γιατί προχώρησε σε αυτή την ενέργεια. Εμείς συνεχίζουμε να εστιάζουμε στην αγωνιστική πλευρά και αναζητούμε περισσότερη απόδοση ώστε να επιστρέψουμε στην κορυφή. Υπό αυτή την έννοια, τίποτα δεν αλλάζει για εμάς».

BREAKING: Christian Horner is to exit Red Bull Racing with immediate effect#F1 pic.twitter.com/v50mwnBlV6