Οι ομάδες της Formula 1 και η FIA συμφώνησαν από κοινού σε έναν κανονισμό που θα κάνει τα μονοθέσια να ξεχωρίζουν μεταξύ τους ώστε να μην επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος.

Σημαντικές αλλαγές αναμένονται για το πρωτάθλημα Formula 1 του 2026, με την Επιτροπή της Formula 1 (F1 Commission) να εγκρίνει σειρά κανονισμών που επηρεάζουν τόσο την εμφάνιση των μονοθεσίων όσο και το αγωνιστικό πλαίσιο. Η σημαντικότερη απόφαση αφορά έναν νέο κανόνα που βάζει τέλος στα εκτεταμένα τμήματα γυμνού ανθρακονήματος.

Την τελευταία 10ετία οι ομάδες της Formula 1 επέλεξαν σε πολλές περιπτώσεις να μην βάψουν μεγάλα τμήματα των μονοθεσίων, σε μία προσπάθεια να μειώσουν το βάρος.

Ο νέος κανονισμός

Μετά από εισήγηση της τεχνικής επιτροπής που έχει οριστεί, η FIA ενέκρινε για το 2026 το ελάχιστο όριο κάλυψης επιφάνειας των μονοθεσίων, το οποίο αναφέρει:

τουλάχιστον το 55% της επιφάνειας του μονοθεσίου, όπως φαίνεται από το πλάι και από πάνω, πρέπει να είναι βαμμένο ή να έχει σχέδιο από αυτοκόλλητα.

Στην επίσημη ανακοίνωση της παγκόσμιας ομοσπονδίας σημειώνεται πως:

«Στόχος του μέτρου είναι να αυξηθεί η οπτική διαφοροποίηση ανάμεσα στα μονοθέσια και να αποφευχθεί η υπερβολική χρήση γυμνού ανθρακονήματος».

Οι τεχνικοί κανονισμοί του 2026 θα μας δώσουν μονοθέσια με διαφορετική εμφάνιση και με το ελάχιστο βάρος να μειώνεται, η FIA θέλει να αποφύγει την επανάληψη του 2022. Σχεδόν όλες οι ομάδες δεν έβαψαν μεγάλο μέρος των μονοθεσίων τους και ως αποτέλεσμα έμοιαζαν μεταξύ τους.

Λοιπές αλλαγές σε κανονισμούς

Η F1 Commission συζήτησε επίσης την πρώτη πιθανή ανανέωση του συστήματος μόνιμων αριθμών οδηγών από το 2014. Σύμφωνα με την αλλαγή, οι οδηγοί θα έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν αριθμό κατά τη διάρκεια της καριέρας τους.

Η FIA επιβεβαίωσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη αλλαγές στα Aerodynamic Testing Restrictions (ATR), ώστε να προσαρμοστούν στις σύγχρονες τεχνολογίες CFD και αεροδυναμικής σήραγγας, αλλά και στις απαιτήσεις μείωσης κόστους.

«Οι τροποποιήσεις του ATR συστήματος στοχεύουν στην καλύτερη ευθυγράμμιση της Formula 1 με τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικούς περιορισμούς».