F1 - Αλλάζουν οι κανονισμοί για τα χρώματα των μονοθεσίων από το 2026
Σημαντικές αλλαγές αναμένονται για το πρωτάθλημα Formula 1 του 2026, με την Επιτροπή της Formula 1 (F1 Commission) να εγκρίνει σειρά κανονισμών που επηρεάζουν τόσο την εμφάνιση των μονοθεσίων όσο και το αγωνιστικό πλαίσιο. Η σημαντικότερη απόφαση αφορά έναν νέο κανόνα που βάζει τέλος στα εκτεταμένα τμήματα γυμνού ανθρακονήματος.
Την τελευταία 10ετία οι ομάδες της Formula 1 επέλεξαν σε πολλές περιπτώσεις να μην βάψουν μεγάλα τμήματα των μονοθεσίων, σε μία προσπάθεια να μειώσουν το βάρος.
One corner, 10 liveries 🔍#F1Testing #F1 pic.twitter.com/EJr1U3GtJc— Formula 1 (@F1) February 27, 2025
Ο νέος κανονισμός
Μετά από εισήγηση της τεχνικής επιτροπής που έχει οριστεί, η FIA ενέκρινε για το 2026 το ελάχιστο όριο κάλυψης επιφάνειας των μονοθεσίων, το οποίο αναφέρει:
τουλάχιστον το 55% της επιφάνειας του μονοθεσίου, όπως φαίνεται από το πλάι και από πάνω, πρέπει να είναι βαμμένο ή να έχει σχέδιο από αυτοκόλλητα.
Just the SIX special liveries this weekend 🤩
Which is your favourite? #USGP #F1 pic.twitter.com/tADLkDBSNj— Silverstone (@SilverstoneUK) October 17, 2025
Στην επίσημη ανακοίνωση της παγκόσμιας ομοσπονδίας σημειώνεται πως:
«Στόχος του μέτρου είναι να αυξηθεί η οπτική διαφοροποίηση ανάμεσα στα μονοθέσια και να αποφευχθεί η υπερβολική χρήση γυμνού ανθρακονήματος».
Οι τεχνικοί κανονισμοί του 2026 θα μας δώσουν μονοθέσια με διαφορετική εμφάνιση και με το ελάχιστο βάρος να μειώνεται, η FIA θέλει να αποφύγει την επανάληψη του 2022. Σχεδόν όλες οι ομάδες δεν έβαψαν μεγάλο μέρος των μονοθεσίων τους και ως αποτέλεσμα έμοιαζαν μεταξύ τους.
The votes are in...— Formula 1 (@F1) February 20, 2023
🥇 @MercedesAMGF1
🥈 @ScuderiaFerrari
🥉 @alfaromeof1 #F1 pic.twitter.com/EFDLvYtOnP
Λοιπές αλλαγές σε κανονισμούς
Η F1 Commission συζήτησε επίσης την πρώτη πιθανή ανανέωση του συστήματος μόνιμων αριθμών οδηγών από το 2014. Σύμφωνα με την αλλαγή, οι οδηγοί θα έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν αριθμό κατά τη διάρκεια της καριέρας τους.
Η FIA επιβεβαίωσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη αλλαγές στα Aerodynamic Testing Restrictions (ATR), ώστε να προσαρμοστούν στις σύγχρονες τεχνολογίες CFD και αεροδυναμικής σήραγγας, αλλά και στις απαιτήσεις μείωσης κόστους.
«Οι τροποποιήσεις του ATR συστήματος στοχεύουν στην καλύτερη ευθυγράμμιση της Formula 1 με τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικούς περιορισμούς».