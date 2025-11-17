Η βρετανική ομάδα της Formula 1 δεν είναι σίγουρη πως θα διατηρήσει τη φόρμα των τελευταίων δύο αγώνων και στο επόμενο Grand Prix.

Η McLaren πηγαίνει στο Grand Prix Λας Βέγκας το τριήμερο 21-23 Νοεμβρίου, έπειτα από μια κυρίαρχη εμφάνιση από τον Λάντο Νόρις στη Βραζιλία, δίχως να γνωρίζει τι να περιμένει.

Το 2024 στο σιρκουί του Λας Βέγκας πραγματοποίησε μία από τις πιο αδύναμες εμφανίσεις της το 2024, καθώς δεν είχε το ρυθμό όχι να παλέψει για τη νίκη, αλλά για το βάθρο. Ο επικεφαλής της, Αντρέα Στέλα παραδέχεται ότι παραμένει άγνωστο αν τα μαθήματα της περασμένης χρονιάς αρκούν σε μια πίστα που παραδοσιακά δεν ταιριάζει καθόλου στη φιλοσοφία του βρετανικού μονοθεσίου.

Ο κάκιστος αγώνας του 2024

Το περσινό Λας Βέγκας αποδείχθηκε πραγματικός «γολγοθάς» για την ομάδα του Ουόκινγκ. Οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι τερμάτισαν στις θέσεις 6 και 7 αντίστοιχα, με μεγάλες διαφορές από τον νικητή Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG. Ο Βρετανός ήταν 43 δλ μακριά από την κορυφή και ο Αυστραλός 51 δλ.

Στις κατατακτήριες δοκιμές, η McLaren ήταν κοντά 7 δέκατα του δευτερολέπτου πιο αργή από τον ρυθμό της pole. Πρόκειται μια τεράστια διαφορά για την τωρινή εποχή της σύγχρονης F1.

Τα βασικά της προβλήματα το 2024 ήταν γύρω από τις θερμοκρασίες και τη λειτουργία των ελαστικών. Επιπλέον σε εκείνον τον αγώνα το μονοθέσιό της έφθειρε σημαντικά τις γόμες της Pirelli. Επιπλέον οι αεροδυναμικές απαιτήσεις της πίστας δεν ταίριαξαν στα χαρακτηριστικά του μονοθεσίου. Αυτό οδήγησε τους μηχανικούς σε ρυθμίσεις ώστε να καταφέρουν να καλύψουν τα κενά, δίχως όμως επιτυχία.

Οι αλλαγές μετά από ένα χρόνο δεδομένων

Μετά το περσινό GP, η ομάδα έκανε εκτενή ανάλυση και έλαβε συγκεκριμένα τεχνικά μέτρα. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα η ομάδα του ξέρει πώς θα κινηθεί φέτος στο Βέγκας:

«Η περσινή ανασκόπηση μας έδωσε πολλές πληροφορίες. Ξέρουμε προς ποια κατεύθυνση πρέπει να αλλάξουμε σε θέματα ελαστικών, αεροδυναμικής απόδοσης και set-up. Αν θα είναι αρκετό; Θα το δούμε στο Βέγκας».

Η McLaren γνωρίζει ότι το Λας Βέγκας, με τις μεγάλες ευθείες και την έλλειψη γρήγορων καμπών, δεν αναδεικνύει τα δυνατά σημεία της MCL39, ενώ οι χαμηλές θερμοκρασίες μειώνουν το πλεονέκτημα του συστήματος ψύξης του μονοθεσίου.

Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Λάντο Νόρις εμφανίζεται προσγειωμένος: «Ήταν ο χειρότερος αγώνας μας πέρσι. Η Mercedes ήταν εξαιρετικά δυνατή, το ίδιο και Red Bull και Ferrari. Ήμασταν τελευταίοι ανάμεσά τους».