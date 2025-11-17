Renault–Nissan: Προς αναβίωση της συμμαχίας μετά τις αλλαγές στην ηγεσία

Οι δύο εταιρείες ξανανοίγουν δίαυλο συνεργασίας, καθώς η Nissan περνά κρίση και η Renault αλλάζει στρατηγική μετά την αποχώρηση του Λούκα ντε Μέο.

Η Renault και η Nissan συζητούν ξανά το ενδεχόμενο επαναφοράς της συμμαχίας τους σε πιο ενεργή μορφή, έπειτα από μια περίοδο έντασης και απομάκρυνσης. Οι αλλαγές στην κορυφαία διοικητική πυραμίδα και των δύο εταιρειών, αλλά και η δύσκολη οικονομική κατάσταση της Nissan, έχουν φέρει στο τραπέζι μια νέα, πιο ρεαλιστική συζήτηση για το μέλλον της συνεργασίας τους.

Ο πρώην CEO της Renault, Λούκα ντε Μέο, είχε ταχθεί υπέρ της σταδιακής αποεπένδυσης από τη Nissan, επιδιώκοντας την αξιοποίηση των εσόδων για την ανάπτυξη της Renault σε νέες αγορές και τεχνολογίες. Ωστόσο, η αποχώρησή του άλλαξε δραματικά το κλίμα: ο νέος CEO, Φρανσουά Προβόστ, θεωρεί τις συμμαχίες μονόδρομο για μια σχετικά μικρή εταιρεία όπως η Renault, ειδικά απέναντι σε κολοσσούς τύπου Stellantis και Mercedes-Benz.

Ο Φρανσουά Προβόστ

Την ίδια στιγμή, η Nissan βρίσκεται στη δυσκολότερη φάση της τελευταίας δεκαετίας. Η μετοχή της έχει υποχωρήσει κατά περίπου 25% μέσα σε έναν χρόνο, ενώ η αναδιάρθρωση που βρίσκεται σε εξέλιξη περιλαμβάνει κλείσιμο εργοστασίων και περικοπή 20.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως. Με την οικονομική πίεση να αυξάνεται, η ιαπωνική εταιρεία αναζητεί επειγόντως νέες συνεργασίες στην παραγωγή και την εξέλιξη μοντέλων.

Οι δύο πλευρές έχουν αρχίσει να βλέπουν ξανά χειροπιαστά οφέλη από την επαναπροσέγγιση. Η Renault έχει ενισχύσει τη θέση της στην Ινδία, αποκτώντας πλήρη έλεγχο του κοινού εργοστασίου, ενώ η Nissan αξιοποιεί αυτή τη συμφωνία για άμεση εισροή κεφαλαίων. Ο Προβόστ, ως πρώην επικεφαλής διεθνών συνεργασιών, γνωρίζει πολύ καλά το πλαίσιο και έχει ήδη δηλώσει ότι η συμμαχία μπορεί να δώσει στη Renault «το μέγεθος που της λείπει».

Αντίστοιχα, η Nissan, υπό τον νέο CEO Ίβαν Εσπινόσα, εξετάζει περισσότερα κοινά projects, ακόμα και συνεργασίες με τρίτους όπως η Honda. Το σενάριο πλήρους συγχώνευσης δείχνει μακρινό, αλλά η κοινή παραγωγή, η ανταλλαγή τεχνολογίας και η αναβίωση της στρατηγικής συνεργασίας φαίνεται πως είναι ήδη ξανά εφικτές. Το μόνο βέβαιο είναι ότι μετά από χρόνια εσωτερικής έντασης, αμοιβαίων κατηγοριών και καχυποψίας -ιδίως μετά την υπόθεση Γκον- η ανάγκη κάνει Renault και Nissan να επιστρέφουν στο τραπέζι με μεγαλύτερη ωριμότητα.