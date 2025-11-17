Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε τα εγκαίνια να γίνουν - παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη - την Κυριακή 30 Νοεμβρίου.

Προς το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου μετατίθεται η παράδοση στην κυκλοφορία των 10 χιλιομέτρων από το Μιντιλόγλι έως τον Αλισσό Αχαΐας, του τμήματος δηλαδή που απομένει για την ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε τα εγκαίνια να γίνουν - παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη - την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία γιορτάζει ο Άγιος Ανδρέας, πολιούχος της πόλης των Πατρών.

Κατά την επίσκεψή του σε εργοτάξιο, ο Χρίστος Δήμας εξέφρασε την ελπίδα ότι το σύνολο του αυτοκινητόδρομου των 75 χλμ. θα δοθεί στην κυκλοφορία εντός των επόμενων 20 ημερών, με πιθανότερη ημερομηνία την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου. «Βλέπουμε ότι ο αυτοκινητόδρομος είναι σχεδόν έτοιμος. Πιστεύουμε ότι μέσα στις επόμενες 20 μέρες θα δοθεί στην κυκλοφορία, καιρού επιτρέποντος βεβαίως. Μέσα στις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε την ακριβή ημερομηνία», ανέφερε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καθυστέρηση οφείλεται στην ολοκλήρωση ενός τεχνικού έργου και συγκεκριμένα στην γέφυρα στο Μιντιλόγλι. Όσον αφορά τα ασφαλτικά έργα, αυτά θα είναι έτοιμα εγκαίρως.