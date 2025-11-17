Ο Βρετανός οδηγός της McLaren Racing μιλά για την πίεση των social media, τα γιουχαΐσματα και τον νέο τρόπο που τον κρατά στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Ο Λάντο Νόρις αποκάλυψε ότι έχει αναγκαστεί να αποστασιοποιηθεί από τον κόσμο των social media και τα σχόλια των οπαδών. Ο στόχος του δεν είναι άλλος από το να προστατεύσει την ψυχική του υγεία, την ώρα που δίνει τη μάχη για το πρώτο του παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Formula 1.

Ο οδηγός της McLaren, ο οποίος για 15 συνεχόμενους αγώνες το 2025 βρισκόταν πίσω από τον Όσκαρ Πιάστρι στη βαθμολογία, έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακή ανατροπή στους τελευταίους έξι αγώνες, σκοράροντας 115 βαθμούς έναντι 57 του Αυστραλού.

Η μέρα που ο Νόρις έδειξε πως άλλαξε

Μετά τη έβδομη νίκη του για φέτος στο GP Βραζιλίας, ο Νόρις ρωτήθηκε ποιο ήταν το “κλειδί” της μεταστροφής του: «Απλά αγνοείς όλους όσοι λένε βλακείες για σένα. Εστιάζεις στον εαυτό σου», απάντησε με ειλικρίνεια.

Η δήλωση έγινε δύο εβδομάδες μετά το έντονο γιουχάρισμα που δέχτηκε στο βάθρο στο GP Μεξικού και λίγο πριν δεχθεί αποδοκιμασίες στο βάθρο του Ιντερλάγκος. Και στους δύο αγώνες βγήκε νικητής.

Η παραδοχή του Νόρις

Μετά τον αγώνα της Βραζιλίας, ο Νόρις παραδέχτηκε ότι στο παρελθόν άφηνε τα σχόλια του κόσμου να τον επηρεάζουν περισσότερο απ’ όσο θα έπρεπε:

«Υπάρχουν πάντα άνθρωποι που προσπαθούν να σε ρίξουν ψυχολογικά. Είναι φυσιολογικό. Όταν βρίσκεσαι σε κοινή θέα, πολλοί λένε πράγματα για να επηρεάσουν και τους άλλους. Ακούς τόσο τα χειροκροτήματα όσο και τις αποδοκιμασίες. Δεν είναι ευχάριστο αυτό», είπε αρχικά

Συνεχίζοντας, αποκάλυψε ότι στην αρχή της χρονιάς επηρεαζόταν αρκετά από την εικόνα του στα media:

«Νοιαζόμουν υπερβολικά για το πώς με βλέπουν. Πιθανότατα με επηρέαζε με όχι και τόσο καλό τρόπο. Τους τελευταίους μήνες έμαθα να το διαχειρίζομαι πολύ καλύτερα. Δεν πρόκειται να σταματήσω να νοιάζομαι, αλλά θέλω να είμαι αυθεντικός, να λέω αυτό που πιστεύω και να έχω αυτοπεποίθηση. Έμαθα να μένω πιστός στον εαυτό μου», είπε.