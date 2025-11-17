H McLaren Racing επενδύει στο γυναικείο ταλέντο και μεγαλώνει το τμήμα ακαδημιών της το οποίο θα περιλαμβάνει το 2026 τρεις οδηγούς.

Η McLaren ενισχύει σημαντικά την παρουσία της στο F1 Academy για το 2026, ανακοινώνοντας ότι θα παρατάξει δύο μονοθέσια, διευρύνοντας παράλληλα το πρόγραμμα ανάπτυξης γυναικών οδηγών. Στο πλαίσιο αυτό, υπέγραψε και την Έλα Χάκινεν, κόρη του δύο φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της F1, Μίκα Χάκινεν.

Η κόρη ενός παγκόσμιου πρωταθλητή στη McLaren

Η 14χρονη Έλα Χάκινεν εντάχθηκε στο πρόγραμμα ακαδημιών της McLaren Racing, όμως δεν θα μπει άμεσα στους αγώνες μονοθέσιων. Ο στόχος είναι η έναρξη της καριέρας της στα μονοθέσια το 2027. Θα περάσει από διετές πρόγραμμα προετοιμασίας ώστε να εκτεθεί σταδιακά στις απαιτήσεις του σπορ.

Ο CEO της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν, τόνισε πως η δέσμευση της ομάδας στο γυναικείο ταλέντο δεν είναι συμβολική, αλλά ουσιαστική:

«Περισσότερα πρέπει να γίνουν για να αυξηθεί η γυναικεία παρουσία στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ελπίζω ότι η δική μας δέσμευση στέλνει μήνυμα σε όλες τις απίστευτα ταλαντούχες γυναίκες οδηγούς, μηχανικούς, τεχνικούς, λογίστριες, ότι το άθλημα είναι ανοιχτό σε όλους και αποφασισμένο να διατηρήσει τη δυναμική των τελευταίων χρόνων».

Committed to supporting the next generation of females in motorsport 🤝



Welcoming Ella Stevens, who will run in our second F1 Academy car from 2026 alongside Ella Lloyd, and Ella Häkkinen to the team as part of our Driver Development Programme.

Διπλή παρουσία στο F1 Academy

Η Έλα Λόιντ, που αγωνίζεται ήδη στο F1 Academy, θα συνεχίσει για δεύτερη χρονιά στο πρωάθλημα. Με μία νίκη στην rookie σεζόν της και τρίτη θέση στη βαθμολογία του 2025 (με έναν αγώνα να απομένει στη σεζόν), θεωρείται ένα από τα πιο υποσχόμενα ονόματα.

Δίπλα της θα βρεθεί η Έλα Στίβενς, η οποία εντάσσεται επίσημα στο πρόγραμμα ανάπτυξης οδηγών της McLaren. Η Στίβενς ήταν φέτος 2η στο Βρετανικό Πρωτάθλημα KZ2 Καρτ και ξεχώρισε κατακτώντας την κορυφή στο πρώτο επίσημο rookie test του F1 Academy.

Το 2026 θα είναι η πρώτη της χρονιά σε μονοθέσιο, σηματοδοτώντας τη μετάβασή της από τα καρτ στον κόσμο των μονοθεσίων.

Και τα δύο μονοθέσια της McLaren στο F1 Academy θα προετοιμάζονται από τη Rodin Motorsport, με το δεύτερο να φέρει επίσημα το όνομα McLaren Oxagon.